Probamos y puntuamos los turrones de Dabiz Muñoz de Navidad: spoiler, sale mal

Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los cocineros más importantes a nivel mundial, con tres premios a mejor chef del año, algo que le ha convertido en uno de los referentes actuales de la alta cocina vanguardista.

Entre sus restaurantes, su buque insignia, DiverXO, acumula tres estrellas Michelin. Pero no es el único. Con RavioXO también ha conseguido una estrella Michelin, sumando en total cuatro estrellas en 2025.

Pero Dabiz Muñoz no sólo demuestra su creatividad en estos negocios. Desde hace unos años, el prestigioso cocinero madrileño suele lanzar unos turrones que son una revolución en cada Navidad.

En este nuevo Huffeando con Pablo, el influencer Cenando con Pablo y Álvaro Palazón probamos los nuevos turrones que Muñoz ha lanzado para estas navidades. Desde el de pizza margarita al de Chicken Waffle, entre otros. Todos ellos por 16,90 euros.

¿Merece la pena?