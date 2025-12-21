Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Probamos y puntuamos los turrones de Dabiz Muñoz de Navidad: spoiler, sale mal
EN DIRECTO
La participación a las 14:00 horas en Extremadura es del 35,92%, cinco puntos menos que en 2023
Virales
Virales

Probamos y puntuamos los turrones de Dabiz Muñoz de Navidad: spoiler, sale mal

Nuevo Huffeando con Pablo probando los dulces del chef madrileño.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Huffeando con Pablo.
Huffeando con Pablo.HUFFEANDO CON PABLO

Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los cocineros más importantes a nivel mundial, con tres premios a mejor chef del año, algo que le ha convertido en uno de los referentes actuales de la alta cocina vanguardista.

Entre sus restaurantes, su buque insignia, DiverXO, acumula tres estrellas Michelin. Pero no es el único. Con RavioXO también ha conseguido una estrella Michelin, sumando en total cuatro estrellas en 2025.

Pero Dabiz Muñoz no sólo demuestra su creatividad en estos negocios. Desde hace unos años, el prestigioso cocinero madrileño suele lanzar unos turrones que son una revolución en cada Navidad.

En este nuevo Huffeando con Pablo, el influencer Cenando con Pablo y Álvaro Palazón probamos los nuevos turrones que Muñoz ha lanzado para estas navidades. Desde el de pizza margarita al de Chicken Waffle, entre otros. Todos ellos por 16,90 euros.

¿Merece la pena?

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 