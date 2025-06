Aviso urgente a los que circulen por estas carreteras los domingos: Tráfico multará con hasta 5.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido sobre una práctica común entre los conductores de coches y motos, pero que se encuentra sancionada con multas de hasta 5.000 euros. Según ha recordado el organismo, a pesar de lo que piensa mucha gente, circular con vehículos de motor por caminos rurales, pistas forestales o terrenos no asfaltados está prohibido por ley y acarrea multas que oscilan entre los 300 euros y los 5.000 euros, e incluso puede llegar a los 30.000 euros si se considera un delito ecológico.

A pesar de que la mayoría de vehículos matriculados en 2024 fueron todoterrenos ligeros— el 59.7% — y que se ha incrementado el paso de conductores a los entornos rurales, la Ley de Montes (43/2003) y la Ley de Vías Pecuarias (3/1995) prohíben la circulación motorizada en aquellas zonas que no se encuentran asfaltadas, a excepción de algunas ocasiones.

"No se trata solo de una infracción administrativa; en casos graves, como daños a ecosistemas protegidos, puede derivar en responsabilidad penal", ha señalado un portavoz de la DGT a la COPE. Las comunidades más estrictas en este sentido son Valencia, Asturias, Baleares o Madrid. A pesar de ello, cabe destacar que la normativa cuenta con algunas excepciones.

Por ejemplo, sí que se permite su circulación en el caso de que se vaya a acceder a una finca privada o para ir a poblaciones que no cuentan con una alternativa vial, siempre y cuando lo hagan a menos de 20 km/h y que eviten grupos numerosos. "El sentido común prima: si no hay otra ruta, no hay sanción. Pero si el camino está señalizado como prohibido, la multa es segura", señala un agente de la Guardia Civil especializado en medioambiente al mismo medio citado.

Hay algunas comunidades que no contentas con esta normativa van más allá. Es el caso de Vigo, que regula aquellas zonas acústicamente saturadas y espacios naturales; o el de Cataluña, que prohíbe circular por cauces secos de ríos, cortafuegos o vías forestales. El objetivo de todas estas iniciativas es el mismo: proteger el patrimonio natural. "Los vehículos modernos tienen potencia suficiente para dañar suelos y hábitats en minutos. No es solo una cuestión legal, sino de responsabilidad", ha subrayado el portavoz de la DGT a la COPE.