El vídeo (e indignación) viral de un colono israelí que atropella con un quad a un palestino mientras reza

Un colono israelí, a punto de atropellar a un palestino que reza al borde de la carretera, en los alrededores de Deir Jarir (Cisjordania), el 25 de diciembre de 2025.

Hay una estampa habitual en Palestina: hombres que se detienen donde quiera que estén, sacan su alfombra y se ponen a rezar, cumpliendo con los preceptos del Islam. A mediodía o a media tarde, sobre todo, si los trabajos impiden ir a la mezquita, buscan la Kaaba, en La Meca, allí donde estén. Un momento de recogimiento que ayer fue violado por un colono israelí, que aprovechó la indefensión de un fiel para atropellarlo.

Las imágenes que se han viralizado, levantando una honda indignación entre los internautas, se grabaron el jueves, día de Navidad, en la localidad de Deir Jarir, al este de Ramala (la capital administrativa palestina). Muestran el momento en el que un hombre adulto está rezando al borde de una carretera, en una zona muy concurrida, llena de furgonetas amarillas, que son usadas de transporte colectivo en Cisjordania. Entonces, un colono (uno de los 700.000 que residen ilegalmente entre este territorio y el este de Jerusalén, según Naciones Unidas) acelera en su quad hasta atropellar al orante, pasándole por encima de medio cuerpo.

Le aprecia que le grita algo y le hace un gesto con el brazo para que se vaya, mientras se da la vuelta y acelera, con el fusil cruzado a la espalda, ya que buena parte de los colonos tiene permiso de armas, supuestamente, para preservar su seguridad. No se marcha: va a una de las furgonetas-taxis y mete las manos por la ventanilla del conductor, gritando y gesticulando.

El palestino logra levantarse y caminar hasta la furgoneta y no ha trascendido qué heridas sufrió. En este caso, más allá de lo físico, está la humillación: se supone que los residentes de los asentamientos deben permanecer en sus perímetros y no contactar con los palestinos, pero ellos cruzan, armados, y asaltan puntos de civiles desarmados como este cruce de transportes.

Una niña, herida en la cabeza

No fue el único ataque de ayer: una bebé palestina de ocho meses de edad sufrió en la noche del 24 al 25 una herida en la cabeza en un ataque de colonos cerca de Hebrón, según fuentes locales citadas por EFE. La Policía israelí detuvo a cinco israelíes sospechosos de ser los agresores pero habitualmente estos arrestos acaban sin consecuencias, ni multas. "Cinco sospechosos fueron arrestados por su participación en un incidente de violencia extremista en (el pueblo palestino de) Sair", confirmó este jueves un comunicado policial israelí.

"Según el informe, una niña palestina resultó herida y fue evacuada para recibir atención médica. Cuando las fuerzas llegaron al lugar, no se localizaron sospechosos. Como parte de la investigación (...) se encontraron hallazgos que indicaban la participación de varios sospechosos provenientes de un outpost (asentamiento no regularizado) cercano", añade el texto. Un outpost es un pequeño asentamiento civil o puesto de avanzada, sin aprobación gubernamental, aunque protegido y apoyado por las autoridades.

Según la Policía, los israelíes lanzaron piedras contra la vivienda de la niña localiza en Sair, también en la Cisjordania ocupada. De acuerdo con la agencia palestina Wafa y el canal qatarí Al Jazeera, los atacantes viven en la colonia ilegal de Asfar y en el nuevo asentamiento en la zona de Jorat al jail.

No te olvides de Cisjordania: la apuesta de Israel por la anexión de facto y el apartheid El mayor de los territorios palestinos vive sumido en una caótica espiral de operaciones de las IDF, ataques de colonos y cambios normativos. No es Gaza, pero está "gazificada". Los socios ultras de Netanyahu aún quieren más.

Suma y sigue

Por llamativo que sea este vídeo, estamos hablando del pan de cada día en Cisjordania. La violencia colona se ha disparado desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a los que siguieron dos años de ofensiva de Israel en Gaza, un tiempo en el que los ocupantes se han sentido empoderados: atacar a los palestinos, señalándolos a todos por lo hecho por los islamistas, estaba mejor visto y, además, la necesidad de desplazar fuerzas a otros frentes ha rebajado la vigilancia de uniformados israelíes en la zona y, con ello, aumenta la ya de por sí formidable impunidad.

Según el último parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Palestina, sólo entre el 9 y el 22 de diciembre, seis palestinos, incluidos cuatro niños, fueron asesinados por fuerzas israelíes o colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Las fuerzas israelíes mataron a cinco palestinos, incluidos tres niños, e hirieron a otros 34, incluidos ocho niños. Durante el mismo período, colonos israelíes mataron a un niño palestino e hirieron a otros 23, incluidos cinco niños, y palestinos hirieron a tres colonos israelíes.

Desde principios de año, un total de 238 palestinos, incluidos 56 niños (24%), fueron asesinados por fuerzas israelíes o colonos, incluyendo 223 a manos de fuerzas israelíes, nueve a manos de colonos israelíes y seis de los cuales se desconoce si fueron asesinados por fuerzas israelíes o colonos. En total, el Ejército israelí ha matado a un millar de palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en Cisjordania ocupada desde el 7-O y otros 21 han sido asesinados a manos de colonos.

La OCHA habla de un "empeoramiento de las tendencias de desplazamiento en Cisjordania" que no sólo tiene que ver con demoliciones de vivienda, sino con ataques de ocupantes. "La escalada de la violencia de los colonos israelíes, con la aquiescencia, el apoyo y, en algunos casos, la participación de las fuerzas israelíes, ha agravado el entorno coercitivo en la Cisjordania ocupada y ha aumentado el riesgo de traslado forzoso que enfrentan los palestinos", afirma. Desde enero de 2023, cuando la OCHA comenzó a documentar sistemáticamente el desplazamiento vinculado a ataques específicos de violencia de colonos, más de 700 familias palestinas, compuestas por aproximadamente 3.900 personas, han sido desplazadas debido a los ataques de los colonos y las restricciones de acceso.

Los incidentes de desplazamiento se registraron en 85 comunidades y zonas en las afueras de pueblos y aldeas de toda Cisjordania, predominantemente comunidades beduinas y de pastores en el Área C, bajo pleno control (civil y militar) del ocupante Israel. Abarcan 29 comunidades que experimentaron dicho desplazamiento en 2023, 30 comunidades en 2024 y 42 comunidades en 2025, incluidas 16 comunidades que experimentaron desplazamiento a lo largo de los años.

Del total, más de 2.200 palestinos fueron desplazados de 33 comunidades y zonas de residencia habitual, que se han quedado sin residentes palestinos, incluidas 12 comunidades en 2023 (de las cuales ocho lo fueron después del 7 de octubre), 11 en 2024 y 10 hasta ahora en 2025.

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, y solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.