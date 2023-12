Cómo reclamar el dinero de tratamientos estéticos no finalizados por el cierre de Centros Ideal

"Debido a la situación económica que llevamos atravesando desde la pandemia, y a pesar de nuestros esfuerzos y de todo nuestro equipo durante todo este tiempo, nos vemos legalmente obligados a proceder al cierre de nuestros centros propios". Este es el mensaje que se puede leer nada más entrar en la página web de Centros Ideal, dedicados a tratamientos estéticos y depilación láser.

"Lamentablemente nuestro recorrido ha llegado a su fin, teniendo que cerrar definitivamente todos los centros propios de la marca. Actualmente, estamos en proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes, y esperamos próximamente poder deciros algo", señala el mensaje, firmado "La dirección".

Como informa EFE, unos 600 trabajadores están afectados por el cierre de todas las empresas del Grupo Dibea Cristina Álvarez, que incluye a esta cadena de estética con locales repartidos por todo el territorio nacional, según datos del sindicato CCOO.

El grupo comunicó el domingo 17 de diciembre por la noche que el lunes ya no abriría ninguno de sus centros de trabajo y el día 21 comenzó a transmitir a los trabajadores de Teambeauty SL, una de las empresas que lo integran, su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo para extinguir todos los contratos y cesar su actividad, detalló a EFE una fuente del sindicato.

Esto ha pillado a algunos clientes con tratamientos estéticos sin finalizar. Tanto la OCU como FACUA han dado sus pautas para que puedan reclamar.

Las recomendaciones de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado un listado de cinco pasos a seguir, que comienzan con "recopilar y guardar toda la documentación que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas, presupuestos".

El segundo paso sería ponerse en contacto con la clínica, "presentando una reclamación por escrito, dejando constancia de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico". Si la clínica está cerrada, indican, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil.

Después, señalan que habría que reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles y, "en caso de haber sufrido una mala praxis", presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma.

Por último, "si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentar una reclamación ante el Banco de España".

Los consejos de FACUA

La organización de consumidores FACUA informa en su web de que los afectados "tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir, así como a exigir la cancelación de las posibles financiaciones vinculadas y la paralización de los cobros".

"La empresa está obligada a cumplir con los compromisos que adquirió, por lo que, teniendo en cuenta que no va a prestarles los servicios abonados, deberá reintegrarles el importe de los tratamientos o la parte proporcional de los mismos", explican.

La recomendación de la asociación de consumidores es formular una reclamación contra la empresa, "exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones". "En caso de que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato firmado con el centro de estética, los usuarios también deben presentar una reclamación a la entidad bancaria con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad de la empresa y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos", agregan.

Para el proceso, también advierten acerca de que es recomendable conservar toda la documentación relativa a los pagos y el contrato.

"En caso de que la empresa finalmente solicite el concurso de acreedores, FACUA recuerda a los afectados que tienen un mes para comunicar su crédito al administrador concursal que sea designado. La información relacionada con este asunto aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fecha a partir de la cual comenzará a contar el plazo", apuntan.