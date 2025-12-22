Un detenido en relación con la muerte de una mujer en su vivienda de Barakaldo

Fachada del complejo donde ha sido encontrado el cuerpo de la mujer, en Barakaldo (Vizcaya).

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer de unos 50 años de edad cuyo cadáver fue hallado esta mañana en su domicilio de Barakaldo (Bizkaia).

Según el departamento vasco de Seguridad, que no ha hecho públicos más datos sobre la relación del detenido con la víctima, la investigación sigue abierta y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento, por lo que aún no se puede confirmar que se trate de un posible crimen machista.

Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de esta mañana de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo. El diario El Correo dice que la víctima estaba inconsciente en el baño.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer. El diario vizcaíno añade que se ha movilizado a agentes de investigación, especializados en muertes violentas, además de patrulleros de seguridad ciudadana de la comisaría de Sestao. Hasta el lugar se desplazó también Policía Científica y una comitiva judicial para ordenar el levantamiento del cadáver.

Algunos testigos consultados por dicho medio apuntan a que escucharon ruidos durante la madrugada procedentes del piso, por lo que sospechan que no se encontraba sola en ese momento.