En medio de la polémica de Eurovisión, el grupo Megara publica esta foto, se lía la mundial y tienen que explicarla: no es lo que parece

El grupo de rock Megara, que participó en el Benidorm Fest en 2023 y representó a San Marino en Eurovision el año pasado, ha tenido que aclarar en un vídeo publicado en sus redes sociales la foto que habían compartido previamente con unas acreditaciones del festival de San Marino.

"Amiguis a ver cómo os lo explicamos… Hoy han pasado cosas… 🥸", escribieron. En ella salían ambos integrantes con una sonrisa sosteniendo esas acreditaciones.

Sin embargo, lejos de obtener elogios y felicitaciones, recibieron multitud de comentarios de críticas en las que les recriminaban que hubieran publicado esa foto y se hubieran presentado al casting para representar al país en Eurovisión, a pesar de que España hubiera decidido no acudir por la participación de Israel.

La realidad es que estaban grabando un documental, tal y como han tenido que explicar la cantante Kenzy Loevett en un vídeo. "No, no nos hemos presentado al casting de San Marino y los que nos conocéis sabréis que no volveríamos a hacerlo nunca. El problema es que la gran mayoría no nos conocéis".

La explicación de la foto

En el vídeo explican que subieron una foto y, "como se ha liado la que se ha liado en redes", no podían esperar para contarlo: "Hemos estado dos días en San Marino grabando un documental y la foto que hicimos ayer forma parte de una entrevista que nos hicieron en en el sitio donde se estaban llevando a cabo los castings de este año".

"Lo que queríamos contaros era precisamente que vamos a participar en ese documental. Un documental que va a hablar sobre la historia de Eurovisión, sobre lo que nosotros vivimos allí y vamos a estar acompañados de artistas increíbles como Valentina Moneta, Picket Jacks y un montón más", han afirmado.

En el vídeo han reconocido estar "sorprendidos y tristes" porque "llevamos 10 años reventándonos la cabeza como cabrones, intentando hacer el mejor contenido para vosotros e intentando que nuestra música llegue a más gente, que a fin de cuentas es a lo que nos dedicamos y nos hemos comido una oleada de hate en redes sociales por una foto que se ha malentendido".

"Aprovecho este espacio también para comunicaros lo triste que es la situación de que cuando estás sacando nuevo material, estás intentando hacer que tu proyecto crezca, tenga cero repercusión y que luego estas cosas sean las que realmente se hagan grandes en las redes sociales", han explicado.

Finalmente, la vocalista ha acabado diciendo a la gente que no ha caído en esa línea de insulto fácil que les hace tremenda ilusión el formar parte de ese documental.