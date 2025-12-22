Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería de Navidad 2025, sorteo en directo: a qué hora empieza, el Gordo, premios principales y última hora
Sigue en directo toda la información sobre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid este lunes 22 de diciembre, incluyendo el esperado momento de el Gordo.

Daniel Cáceres Garriga
El bombo durante el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2023
El bombo durante el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2023Getty Images
06:43
El Gordo de la Lotería de Navidad de 2024

El Gordo del sorteo de Navidad de 2024 correspondió al número 72.480, que se vendió por completo en Logroño. Sin embargo, el premio también repartió una importante suma de dinero en Madrid, concretamente en un club de baloncesto del barrio de San Blas-Canillejas, el Distrito Olímpico.

06:39
Las terminaciones más afortunadas del Sorteo Extraordinario

Aunque todos los números parten con las mismas opciones, con el paso del tiempo se han ido observando ciertos patrones.

Así, el 5 se ha consolidado como el reintegro más frecuente en la historia de la Lotería de Navidad, ya que ha cerrado el número del Gordo en 32 ocasiones. A continuación se sitúan el 4 y el 6, que han aparecido como última cifra en 27 ediciones cada uno.

06:36
Sorteo de la Lotería de Navidad: las terminaciones malditas

A lo largo de toda la historia del Sorteo de la Lotería de Navidad, el primer premio jamás ha correspondido a un número cuya terminación sea alguna de estas cifras: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 o 82.

06:25
¿Cuánto tiempo dura el Sorteo de la Lotería de Navidad?

El sorteo suele prolongarse cerca de cuatro horas, aunque en algunas ocasiones puede extenderse algo más. Concluye en el instante en que se extrae la última bola del bombo destinado a los premios, el más pequeño, que alberga un total de 1.807 bolas. Por lo general, este punto final llega alrededor de las 13:30 horas, una vez que se han distribuido todos los galardones.

06:19
La ciudad con más Gordos de la historia del Sorteo de Navidad

Madrid es la comunidad autónoma en la que más veces ha caído el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con un total de 84 ocasiones. En la edición de 2024, el primer premio se repartió íntegramente en Logroño (La Rioja), una ciudad que ha resultado agraciada cuatro veces a lo largo de los últimos dos siglos.

Un año más, la capital encabeza la lista de los destinos más afortunados del sorteo navideño. A lo largo de más de 200 años de historia, el máximo premio ha terminado en Madrid en numerosas ocasiones, la más reciente en 2023. Antes de esa fecha, el Gordo había caído en la ciudad de forma ininterrumpida durante ocho años seguidos, entre 2016 y 2023. El primer registro de este premio en Madrid se remonta a 1816.

06:06
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: premios y cuánto se queda Hacienda

Solo los premiados con alguno de los tres galardones principales, todos ellos superiores a 40.000 euros, deben tributar ante Hacienda. Por ejemplo, en el caso de obtener el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo, se aplica un tipo del 20 % sobre los 360.000 euros que superan el umbral exento. De este modo, el ganador recibe finalmente 328.000 euros, mientras que la Agencia Tributaria se queda con 72.000 euros.

Estas son las cantidades netas que perciben los afortunados una vez descontados los impuestos:

- Primer premio: de los 400.000 euros por décimo, el importe libre de retención asciende a 328.000 euros.

- Segundo premio: de los 125.000 euros por décimo, el beneficiario cobra 108.000 euros íntegros.

- Tercer premio: de los 50.000 euros por décimo, quedan exentos 48.000 euros.

06:03
¿Puedes comprar hoy un décimo de la Lotería de Navidad?

Este lunes, 22 de diciembre, ya no es posible comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ya que la venta finalizó a las 21:00 horas del domingo 21. ¡Esperamos que no te hayas quedado sin tus números preferidos!

06:00
¿A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería de Navidad?

Este lunes, 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid acoge de nuevo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra en este espacio por decimotercera vez seguida desde que se estrenó allí en 2012.

El evento empezará alrededor de las 9 de la mañana y podrá verse en directo a través de RTVE y de distintos medios informativos, así como a través de nuestro directo especial.

