Lotería de Navidad 2025, sorteo en directo: a qué hora empieza, el Gordo, premios principales y última hora

La ciudad con más Gordos de la historia del Sorteo de Navidad

Madrid es la comunidad autónoma en la que más veces ha caído el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con un total de 84 ocasiones. En la edición de 2024, el primer premio se repartió íntegramente en Logroño (La Rioja), una ciudad que ha resultado agraciada cuatro veces a lo largo de los últimos dos siglos.



Un año más, la capital encabeza la lista de los destinos más afortunados del sorteo navideño. A lo largo de más de 200 años de historia, el máximo premio ha terminado en Madrid en numerosas ocasiones, la más reciente en 2023. Antes de esa fecha, el Gordo había caído en la ciudad de forma ininterrumpida durante ocho años seguidos, entre 2016 y 2023. El primer registro de este premio en Madrid se remonta a 1816.