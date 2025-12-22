Hace una compra en el supermercado más caro de Suiza y acaba arrepentido: "Mejor me espero al desayuno del hotel"

El creador de contenido de viajes Enrique Álex, que lleva en ruta por el mundo desde 2016, ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@enriquealex), acumulando más de 314.000 seguidores tan solo en TikTok, haciendo una compra en el que considera "el supermercado más caro del mundo en el país más caro del mundo", que es Suiza.

"Voy a intentar hacer la compra en el supermercado más caro del país más caro del mundo, a ver qué pasa", ha dejado caer al principio del vídeo, que ha acumulado más de 34.000 visualizaciones en apenas 24 horas (y subiendo).

La estética del supermercado está muy bien cuidada, pero esa sensación de alegría se acaba pronto: "Todo tan bonito... Porque luego vas a comprar un aguacate, UNO, y te cuesta 9,6 euros". Al final ha ido tirando de ironía en todo el vídeo, sobre todo cuando ha visto los populares panettone: "Si no te gustan a 49 euros el kilo, tranquilo, también tienen a 59 euros el kilo".

Ni las patatas de bolsa se salvan

Ha ido enseñando más productos típicos y sus precios, como una tableta de chocolate, que cuesta 12 euros. Un pequeño bote de aceitunas cuesta 16 euros, mientras que una pequeña bolsa de pasta asciende a casi los 3 euros, casi el doble que en España.

"Las mandarinas son españolas, pero cuestan como 8 euros el kilo", ha informado mientras iba enseñando todos los productos en el vídeo. "Si piensas 'bueno, me compro unas patatas fritas y a correr', pues estas cuestan más de 10 la bolsa", ha enseñado justo después.

"Deben ser que están fritas con aceite de oliva, que cuestan 90 euros el litro, pero siempre puedes relajarte con un poquito de matcha a 37 euros o unas simpáticas sbolsas de té a 43 euros", ha contado.

"Y todo esto sin contar el precio del queso y la carne, que no como, así que no sé comparar. Bueno... Creo que mejor me espero al desayuno del hotel", ha rematado con sarcasmo.