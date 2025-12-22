El actor James Ransone, el eterno primo Ziggy de 'The Wire', muere a los 46 años

James Ransone en un evento en la Apple Store Soho, en junio de 2015, en Nueva York.

El actor James Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO The Wire y en otros programas de televisión y películas, ha fallecido a los 46 años, según informa la agencia Associated Press.

La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó en los registros en línea que Ransone murió por suicidio el pasado viernes. La noche de este domingo se dejaron mensajes solicitando comentarios a los representantes de Ransone, así como al portavoz de la oficina del médico forense.

Se trata del segundo actor de The Wire que se suicida, tras Michael K. Williams, conocido por dar vida al personaje de Omar Little, encontrado en su apartamento de Brooklyn, en Nueva York, con una sobredosis. Fue en el año 2021.

Algunas de las películas en las que participó Ransone son It: Chapter Two, The Black Phone y The Black Phone 2, pero también apareció en programas de televisión, incluyendo el drama policial Bosch y Poker Face. Otros créditos cinematográficos de Ransone incluyen papeles en la franquicia de terror Sinister, Tangerine y Mr. Right.

Pablo Schreiber, Chris Bauer, James Ransone, Lance Reddick, David Simon y Robert Colesberry, de estreno de la segunda temporada de 'The Wire', en 2003. Dimitrios Kambouris / WireImage / Getty

Odiado y querido

Ransone es, para la historia, Ziggy Sobotka, un personaje complejo esencial en la segunda temporada de la mítica serie de David Simon. Era el sobrino del sindicalista Frank Sobotka, un joven obrero portuario inmaduro, problemático, buscavidas y algo ridículo, que a veces estaba en los muelles y, a veces, trapicheando por su cuenta. Actuaba como el payaso del clan para ser aceptado, pero escondía una vulnerabilidad y la tragedia hondas, las de no encontrar su lugar. La desilusión de la clase trabajadora hecha tipo flaco y desorientado.

A pesar de su fachada -era capaz de poner de los nervios a toda la audiencia-, el suyo era un personaje trágico que simbolizaba la falta de oportunidades y la desilusión en los muelles, el antihéroe.

No sólo por The Wire consiguió el reconocimiento: también lo logró en Generation Kill, una serie bélica también adaptada por Simon, sobre las experiencias de Evan Wright como reportero de Rolling Stone al empotrarse en el Segunda Sección, Compañía Bravo del 1.er Batallón de Reconocimiento de la 1.ª División de Marines, durante la primera fase de la Guerra de Irak en 2003. Ransone era el corporal Josh Ray Person, otro personaje atormentado.

Las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda en el teléfono 024, llamando al 112 o contactando con el Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17).