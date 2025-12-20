Rusia apuesta por la confiscación de apartamentos y casas en los territorios ucranianos ocupados

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado consecuencias fatales para la población de ambos países, miles de personas han muerto o han sido desplazadas forzosamente, tristemente la guerra no parece cesar hasta el momento.

The Business Insider informa que según el medio ruso, The Moscow Times, la máxima autoridad rusa, Vladímir Putin, firma una ley la cual permite el reconocimiento de casas, apartamentos y habitaciones ubicadas en las provincias de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia que no tengan dueño.

El decreto expone que cualquier inmueble que no tenga dueño e incluso cuando no se evidencie información sobre el propietario o no se puede confirmar la propiedad con base en los documentos disponibles, será considerada propiedad del estado ruso.

¿A quién habitará los inmuebles?

La ley manifiesta que las viviendas pueden ser otorgadas a ciudadanos rusos que residen en los territorios ocupados que perdieron sus hogares “como resultado de operaciones militares contra la Federación Rusa”, expresa el medio local

Además, estas edificaciones confiscadas también podrán ser utilizadas como apartamentos oficiales. Es decir, en ellos se podrán hospedar funcionarios, soldados, oficiales de los servicios y agencias de seguridad, así como para profesores y médicos rusos.

La Organización de Naciones Unidas expresa su preocupación tras la decisión por parte de Putin de proclamar las propiedades abandonas. Según The Buisness Insider, para noviembre de 2025, más de 38.000 viviendas en las regiones ocupadas habían sido registradas como potencialmente abandonadas.