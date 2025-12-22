Una mujer se enfada después de que un hotel de Manresa le asegure que no ha reservado y se destapa la confusión: "Es ella quien se ha equivocado"

Muchas discusiones cotidianas no nacen de un conflicto real, sino de simples errores de comunicación que se van agrandando con el paso de los minutos. En la atención al público, un malentendido puede escalar rápidamente cuando las expectativas de una parte no coinciden con la información de la otra, dando lugar a situaciones tensas que, en ocasiones, acaban trascendiendo más allá del mostrador.

Esto ha ocurrido recientemente en Manresa, donde una discusión en la recepción del restaurante-hotel Turó de la Torre se ha convertido en el último ejemplo de cómo un malentendido con las reservas puede terminar siendo viral. El responsable del establecimiento contó en un vídeo publicado por el propio negocio que una mujer entró decidida a reclamar una habitación que, según ella, ya había reservado, pero la búsqueda en los libros y en las plataformas no arrojó ninguna reserva a su nombre.

Según relata Lluís Albà, tras comprobar días previos y posteriores en la base de datos, por si hubiera algún error de anotación, le explicó a la clienta que no aparecía ninguna reserva a su nombre. “Yo hice la reserva anoche por ‘Booking’, soy ‘genius’”, aseguró la mujer, y poco después tuvo que admitir que la reserva figuraba a nombre de su marido. Ante esto, Albà le explicó con calma que, al figurar la habitación a nombre de otra persona y estar registrada para dos huéspedes, no podía entregársela sin verificar la identidad.

La calma por encima de todo

“Como pone a dos personas y sólo tengo el nombre del marido, no le puedo dar la habitación, porque no sé si usted es su pareja. ¿Lo entiende, verdad?”, le explicó el responsable del establecimiento a la clienta. Esta situación muestra la paciencia del personal y la frustración de la mujer, que a pesar de estar equivocada insistió firmemente en su postura. El vídeo termina con una frase que, pese a la tensión del momento, suena casi como una disculpa: "Yo solo quiero que duerma tranquila aquí y bueno, no quiero tener la razón".

El clip ha tenido mucha difusión y ha reavivado la conversación sobre la atención al público y la gestión de reservas online. "Es ella quien se ha equivocado", afirma contundente Lluís Albà, pero con un tono sereno que subraya la importancia de mantener la calma y el respeto incluso cuando el cliente no tiene la razón, una actitud que muchos usuarios en redes han aplaudido como ejemplo de profesionalidad.

El Turó de la Torre, un establecimiento con encanto rural a pocos minutos del centro de Manresa que combina restaurante y alojamiento, dispone de unas pocas habitaciones y acostumbra a compartir anécdotas del día a día del local en sus redes sociales. Concretamente, esta historia ejemplifica problemas habituales al conciliar reservas hechas por plataformas con la verificación presencial en pequeños alojamientos.