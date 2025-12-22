Angy, psicóloga, sobre la sanidad: "Toda mi vida fui a la privada hasta que la pública llegó a mi vida... Desde entonces lo entendí"

La psicóloga y profesional de la neurociencia, Angy Robles, ha hablado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, que ha acumulado más de 50.000 visitas, sobre la sanidad privada y la pública de obligatoria escucha.

Ha dejado claro desde el principio que siempre ha sido paciente de la sanidad privada, pero desde que la pública llegó a su vida de forma inesperada, "entendí muchas cosas". De hecho, se ha operado una vez en ambas respectivamente. Lo primero que ha hecho es desmontar un "mito", el de creer que "te van a tratar mejor" por pagar.

"Me he criado yendo a la privada porque mi padre tenía esa oportunidad para nosotros y nos hemos beneficiado de ello, la única vez que he estado en la sanidad pública ha sido la última operación", ha contado al principio del vídeo.

Ha relatado que cuando se operó en la privada, se despertó de la anestesia y ese mismo día comió un menú normal, mientras que en la pública le aconsejaron no hacerlo porque le podía sentar mal y que tenía que ir bebiendo agua poco a poco. Y si le empezaba a sentar bien el agua ya podía comenzar a comer poco a poco.

Todas las tareas para uno

Otra de las comparaciones ha hecho, ha sido que en la privada una sola enfermera se encargaba de todo: tomar la temperatura, suministrar el medicamento, traer la cena... Mientras que en la pública, tal y como ha vivido en primera persona, cada uno de los enfermeros se encarga de una cosa en concreto.

Durante un ataque de ansiedad, en la privada pasó al médico, sin pena ni gloria, una pequeña revisión "y para casa", mientras que en la pública le hicieron una revisión exhaustiva: tensión, azúcar, electrocardiograma, etc. "Como psicóloga entiendo que cuando viene una persona que le duele el pecho, pues que tienen que comprobar que no le pasa a nivel de corazón", ha aclarado.

"A la privada le estoy muy agradecida porque a mi me han salvado la vida, son también muy eficientes, hay profesionales muy buenos, no estoy ni mucho menos comparando profesionales, sino formas de sanidad", ha defendido.

La privada, más rápida; la pública, más eficiente

Su experiencia le ha marcado y le ha ayudado a descubrir un mundo completamente nuevo. Tras estar en ambas sanidades, ha llegado a la conclusión de que la sanidad privada "es muy rápida", pero la pública "es mucho más eficiente".

"Necesitamos más recursos y menos recortes, no podemos dejar que nos obliguen a tener dinero para tener la oportunidad de vivir más y mejor. La salud no es para ricos, la salud es para todos", ha rezado.

Gracias a la capacidad económica de su familia, su cáncer pudo frenar, pero ha dejado muy claro que "muchísimas personas no han tenido mi misma suerte... La realidad sanitaria es aterradora".