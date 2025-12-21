Rufián da sus cinco claves de lo que ha pasado en Extremadura

María Guardiola, del Partido Popular, ha ganado este domingo las elecciones en Extremadura, sin salir especialmente victoriosa de la noche. Su adelanto electoral que tenía como objetivo ser menos dependiente de Vox ha servido para que la formación de ultraderecha haya salido reforzada (de cinco escaños ha subido a 11), mientras que el PSOE ha quedado hundido; de 28 diputados pasa a 18.

El 21D deja multitud de lecturas, tanto se se mira individualmente a cada partido, como si se interpreta en clave nacional.

A pocos minutos de conocerse el resultado, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha hecho su propia lectura a modo de cinco claves que ha compartido a través de su cuenta de X.

"El PP ha ganado pero Guardiola ha perdido: VOX pedirá su cabeza" es la primera de sus reflexiones.

"Lo del PSOE no tiene nombre", dice directamente, antes de sentenciar que "contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira". Rufián también pide autocrítica al presidente del Gobierno y señala Pedro Sánchez no puede salir mañana "a no decir nada o a decir que el PP peor".

"Buen ejemplo de Podemos e IU: resiliencia y unidad", sostiene sobre las otras formaciones de izquierda.

Por último, Rufián defiende que "lo de que viene la ultraderecha ya no cuela". "Cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", argumenta.

El resultado de este 21D es agridulce para el Partido Popular: mientras ha logrado ganar por segunda vez en feudo socialista, se ve abocado a depender aún más de Vox, formación que ha conseguido uno de sus mejores resultados en unos comicios autonómicos (17% de voto). Vox es, de hecho, el único que ha conseguido más votos (34.000 más) junto a Unidas por Extremadura (+13.000) en unos comicios con participación a la baja.