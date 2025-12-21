El vecindario está sorprendido ante el árbol cargado de pájaros especiales: "A menudo están escondidos en las coníferas, los oyes pero no los ves"

Primer plano de excrementos de pájaros acumulados en el pavimento de la ciudad junto a una pared, mostrando suciedad y daños en la superficie.

Un enorme grupo de búhos chico se ha concentrado durante varios días en un árbol del barrio de Aa-landen, en la ciudad neerlandesa de Zwolle, tal y como recoge el medio local DS, llamando la atención de los vecinos y atrayendo a observadores de aves procedentes de distintos puntos del país. "A menudo están escondidos en las coníferas, los oyes pero no los ves", explican.

Según relatan los residentes, en el árbol llegaron a contarse entre doce y diecinueve ejemplares. Y, aunque es cierto que estas aves ya se habían visto otros años en la zona, nunca lo habían hecho en un número tan alto. Hace aproximadamente una semana se instalaron en un aliso situado junto a una calle del barrio.

Algunos de los vecinos pudieron observar a los búhos desde sus viviendas, especialmente al atardecer, cuando salían a cazar, y por la mañana, cuando regresaban al árbol. La presencia de las aves generó un aumento de visitas de personas interesadas en fotografiarlas. "Nunca habíamos visto tantos como este año", señalan.

Este jueves pasado, sin embargo, los búhos no regresaron al aliso. En el lugar solo quedaron restos visibles de sus heces en la acera. Los vecinos creen que las aves se trasladaron a otro árbol cercano. En la zona quedó al menos un cárabo común, que también fue observado desde las viviendas próximas.

El experto en aves Peter van Dam, de la asociación KNNV de Zwolle, explicó que los búhos chico suelen pasar el invierno en grupo. Estos puntos, conocidos como lugares de descanso, suelen encontrarse en árboles donde las aves pueden reunirse y comunicarse. Si las condiciones de alimentación son favorables, más ejemplares se suman al grupo.

Van Dam señaló que estos grupos pueden llegar a ser muy numerosos y asegura que en el pasado se han registrado concentraciones importantes en otros puntos de la ciudad. También ha explicado que la presencia de búhos en zonas residenciales no es extraña, ya que donde hay viviendas suele haber ratones, una de sus principales fuentes de alimento.

Entre los vecinos queda ahora la duda de si los búhos volverán al mismo árbol en los próximos días. Mientras tanto, conservan las imágenes tomadas durante su estancia.