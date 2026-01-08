La dueña de una cafetería explica cómo saber si el café de especialidad que te están sirviendo realmente lo es

Un barista sirviendo un café con un dibujo en la espuma.

De ser un desconocido para el público general, el café de especialidad ha pasado en poco tiempo a estar omnipresente en las principales ciudades de España y se va extendiendo hacia localidades más pequeñas.

Para muchos es sinónimo de café más caro o más cuqui, pero muy rico, y al menos en esto último no les falta razón.

Un café de especialidad, o specialty coffee, se considera de calidad excepcional, y no es un calificativo al azar; es aquel que procede de granos únicamente de la variedad arábica y que, además, según determina la Specialty Coffee Association (SCA), obtiene más de 80 puntos sobre 100 en una cata profesional.

Aunque estos parámetros están muy determinados, en algunos casos se intenta dar gato por liebre, por lo que conviene saber cómo diferenciar el café comercial convencional del de especialidad.

Cómo reconocer un café de especialidad auténtico

Que en el letrero de un local ponga 'café de especialidad', aunque debería ser fidedigno, no siempre es la seña de que, efectivamente, es el que se sirve al consumidor.

María López, dueña de Café Local, establecimiento barcelonés especializado en este tipo de café, ha dado las claves en una entrevista en La Vanguardia de cómo saber si el de nuestra taza o vaso es realmente de especialidad.

En nuestro paladar está el secreto: nos tiene que parecer que está muy bueno, dulce y que nos deje con ganas de volver a tomarlo. "Wow, está buenísimo", es la frase que dice que debería de provocarnos. "Si al salir no te encanta, significa que no lo están ejecutando bien", agrega.

Como en todo, la información es poder y López señala como positivo que se informe al cliente de la variedad que está tomando, así como de detalles como el tostador o el proceso.

Cuánto debe costar un café de especialidad

A la hora de pagar un café de especialidad, nos podemos encontrar con precios de todo tipo. Marta López argumenta que se debe a la "gran diversidad de cafés, tostadores, competiciones y variedades difíciles de cultivar", como recoge el mencionado periódico.

En su local se puede encontrar alguna opción desde los tres euros, un precio que puede resultar atractivo para muchos bolsillos, u otros muy exclusivos incluso por 10 euros.

En Ceres Coffee, negocio de cafés de especialidad de Talavera, explican que la diferencia de precio respecto a un café comercial "no es un capricho", sino un reflejo de cinco cosas: