La UE obligará a Shein y Temu a pagar una tasa de tres euros por los paquetes pequeños a partir de julio

Imagen de archivo de las apps Temu, Shein y AliExpress en un teléfono inteligente.
Imagen de archivo de las apps Temu, Shein y AliExpress en un teléfono inteligente.Kenneth Cheung via Getty Images

La Unión Europea aplicará a partir del 1 de julio una tasa de 3 euros a los pequeños paquetes importados, sobre todo a las compras online en plataformas de bajo coste como Shein y Temu. 

El acuerdo, alcanzado este viernes por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), tendrá carácter temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva en 2028, que eliminará la exención que actualmente beneficia a los envíos de hasta 150 euros.

Según la Comisión Europea, el año pasado se enviaron cerca de 4.600 millones de paquetes de bajo coste, equivalentes a 12 millones diarios, todos exentos de arancel por no superar el límite de valor.

