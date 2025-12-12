Berlín convoca al embajador ruso tras detectar un ciberataque y una campaña de desinformación atribuidos a Rusia

El Gobierno alemán ha convocado al embajador ruso, Serguéi Necháyev, tras atribuir a Rusia la responsabilidad de un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación previa a las elecciones generales de febrero pasado.

Según defendió Martin Giese, portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, en una rueda de prensa, "Rusia amenaza nuestra seguridad, no sólo con su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí, en Alemania. Por ello, esta mañana hemos convocado al embajador ruso al Ministerio de Exteriores y le hemos dejado claro que observamos muy de cerca lo que hace Rusia y que tomaremos medidas al respecto. Las acciones inadmisibles de Rusia tienen consecuencias".

Según Giese, los servicios de inteligencia alemanes identificaron claramente al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, como responsable del ciberataque conocido como APT28 o ‘Fancy Bear’. Además, la campaña ‘Storm-1516’ buscó "influir y desestabilizar tanto las últimas elecciones al Bundestag como, de forma continuada, los asuntos internos de la República Federal de Alemania".

El portavoz explicó que detrás de estas acciones se encuentran el laboratorio moscovita Center for Geopolitical Expertise y el Movimiento del Águila Bicéfala, ambos apoyados por el GRU. "El objetivo de este ciberataque y de los ataques informativos rusos es claro. Se trata de dividir a la sociedad, fomentar la desconfianza, provocar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas", denunció Giese, quien cree que estas manipulaciones forman parte de una estrategia más amplia para socavar la estabilidad interna de Alemania.