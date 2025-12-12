CIS: El PSOE mantendría una ventaja de nueve puntos sobre el PP

El PSOE ganaría las elecciones generales si hoy se convocaran urnas con nueve puntos de ventaja sobre el PP. Este es el principal titular que deja el barómetro de diciembre del CIS, hecho público este viernes. Los socialistas, eso sí, siguen acusando los escándalos de corrupción y pierden más de un punto con respecto al anterior barómetro (31,4% frenta al 32,6%) del noviembre). Los populares, mientras, no aprovechan el desgaste del PSOE y se estanca en el 22,4%.

Vox también cae un punto en este barómetro hasta quedarse en el 17,6% y Sumar respira levemente al crecer siete décimas, hasta el 7,8%. Finalmente, Podemos se queda en el 4,1% y Se Acabó la Fiesta (SALF) abandona sus peores resultados para subir al 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

En lo relativo a partidos nacionalistas o independentistas, ERC consigue un 2,1 % de respaldo; EH Bildu, un 1,5; el PNV, el 0,9 % de los sufragios y el BNG el 0,8 %- Junts logra también el 0,8 % tras dejarse tres décimas en un mes, mientras irrumpe en la estadística Aliança Catalana con el 0,5 %, aunque la formación de Silvia Orriols no ha mostrado interés en presentarse a unas elecciones generales.

Aquí no hay quien viva

Un mes más, la vivienda se mantiene como el principal problema para los españoles, citado por el 39,9 % de los encuestados, seguido de la crisis económica (21,8 %) y los problemas políticos (19,1 %).

En cuarto lugar figura la inmigración, citada por el 16,3 % y muy de cerca por "la corrupción y el fraude", que preocupa al 16,2 %, mientras que la calidad del empleo inquieta al 14,5 % y el Gobierno y los partidos son percibidos como un problema para el 13,9.

La situación económica de España es "mala" o "muy mala" para el 59,3 % de los ciudadanos y "buena" o "muy buena" en opinión del 33,3 %.

Sánchez sigue siendo el preferido

El muestreo revela que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, ya que el 23,4 % lo manifiesta así, seguido de Alberto Núñez Feijóo, a quien prefiere el 10,6 %, situándose por delante del líder de Vox, Santiago Abascal, favorito para presidir el Ejeutivo según el 9,6 %.

No obstante, un 24 % de los entrevistados responde con un "ninguno de ellos" a la pregunta de a quién prefieren como presidente del Gobierno.

En la evaluación de líderes, ninguno llega al aprobado, como es habitual en los barómetros del CIS, con Sánchez el mejor valorado gracias a una nota de 4,08, seguido muy de cerca por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con un 4,01, con Feijóo en tercera posición (3,39) y Abascal en último lugar (2,9).