Ben Hodges, teniente general de Estados Unidos: "La mejor manera de garantizar que Rusia nunca ataque a un país de la OTAN es ayudar a Ucrania a derrotarla"

Rescatistas trasladan el cuerpo de una persona asesinada por Rusia en el ataque a un bloque de viviendas en Poltava (Ucrania), el 1 de febrero de 2025.

El teniente general retirado estadounidense Ben Hodges advirtió que Europa podría enfrentar riesgos si un tratado de paz entre Rusia y Ucrania no permite que Kiev mantenga su capacidad defensiva y, al mismo tiempo, perdona a Rusia por sus crímenes de guerra. La advertencia fue realizada en una entrevista con el diario Meduza, en donde Hodges quiso subrayar la importancia de que Ucrania pueda reforzarse para evitar futuros ataques de Moscú.

Según el general, la última propuesta de acuerdo incluye garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN y prohíbe que Rusia interfiera en asuntos soberanos de Ucrania, como la composición y tamaño de sus fuerzas armadas. Esto contrasta con un borrador previo de 28 puntos negociado entre Estados Unidos y Rusia, sin participación de Ucrania ni de países europeos, que habría limitado el ejército ucraniano a 600.000 efectivos y reflejaba los intereses del Kremlin.

Finalmente, Hodges señaló que la OTAN y la Unión Europea deben asumir que Rusia está librando una guerra también contra ellos. “La mejor manera de garantizar que Rusia nunca ataque a un país de la OTAN es ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia”, aseguró.

Cabe destacar que hace apenas un día el máximo jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a las naciones de la alianza prepararse para guerras "como las de nuestros abuelos", pues según cree, "somos el próximo objetivo de Rusia".

"Estoy aquí hoy para explicarles la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser clarísimos sobre la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro", señaló Rutte, quien cree que ayudar a Ucrania también es necesario para evitar un futuro ataque a Occidente.