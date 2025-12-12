Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La jueza de la DANA cita como testigo a Feijóo
Ha ofrecido la posibilidad de que entregue el listado de llamadas, mensajes y correos electrónicos que pudiera haber recibido de Carlos Mazón en un plazo de cinco días.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.Europa Press via Getty Images

Feijóo deberá testificar en el juicio de la DANA, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Tsjv). La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado como testigo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. 

Según defiende Tobarra, el popular podría "dar razón de los comentarios" que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el día de la DANA "a raíz de las conversaciones" con Salomé Pradas "sobre la información que iba recibiendo".

Y es que, el popular defendió que Mazón le había "venido informando en tiempo real" sobre lo sucedido aquel 29 de octubre, motivo por el cual podría dar respuestas a algunas preguntas que la periodista Maribel Vilaplana ha negado conocer. La jueza ha ofrecido la posibilidad a Feijóo de que entregue el listado de llamadas, mensajes y correos electrónicos que pudiera haber recibido de Carlos Mazón en un plazo de cinco días.

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
