El dato de inflación en España que marcará 2026: qué impacto tendrá en tu pensión, alquiler, hipoteca y políticas sociales

Es hora de hacer números de cara a 2026 con la inflación, para bien o para mal.

El fin de año es momento de hacer cuentas como consumidor, y para ello hay que tener en cuenta ciertos pesados datos macroeconómicos, con los tipos de interés y la inflación. En este segundo caso, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la inflación interanual de noviembre en el 3%, y partir de ese dato, se "arma" toda la previsión macro que deriva en tu economía doméstica.

Es lo que más repercute en tu bolsillo, para bien o para mal. Tanto los tipos como este último dato es revelador para saber cómo afectará a tu economía: pensión, hipoteca, alquiler, ayudas sociales... 2026 está a la vuelta de la esquina y es hora de hacer números.

Vamos primero con los más de 11 millones de pensionistas. Buenas noticias, porque 10,4 millones de pensiones contributivas verán revalorizadas sus prestaciones a partir de enero, con una subida mínima del 2,7%, una vez confirmado el dato de inflación del 3%. ¿Por qué no el 3%? Ese dato permite cerrar el cálculo definitivo conforme a la ley en vigor desde 2022, que obliga a actualizar las pensiones en línea con el IPC medio.

El Gobierno aún debe concretar cuánto aumentarán las pensiones mínimas contributivas y las asistenciales, que crecerán por encima de la inflación siguiendo la senda fijada en la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2024, con el umbral de pobreza como referencia hasta 2027.

Háblame en números concretos: cuánto gano con esto

En términos prácticos, la subida supondrá unos 572 euros más al año para la pensión media de jubilación, hoy en torno a 1.511,5 euros mensuales, que pasará a situarse ligeramente por encima de 1.550 euros (unos 41 euros más al mes en 14 pagas). Para la pensión media del conjunto del sistema, actualmente en 1.316,7 euros, el incremento será de unos 500 euros anuales (alrededor de 36 euros al mes).

Si disfrutas de pensiones máximas, subirán de los 3.267,60 euros brutos mensuales actuales hasta unos 3.356 euros, rozando los 47.000 euros anuales. Además, las nuevas altas en la pensión máxima incorporarán un ajuste adicional para compensar el aumento de las bases máximas de cotización, elevando el techo hasta unos 3.360 euros al mes.

Quedan pendientes otros ajustes, como el complemento para la reducción de la brecha de género, que en 2025 fue de 35,90 euros mensuales por hijo (hasta un máximo de cuatro) y cuya cuantía para 2026 aún no ha sido anunciada.

Qué pasa con tu alquiler o hipoteca

Y de cobrar, a pagar, porque claro, la inflación hace que puedas cobrar más, pero también pagar más, y lo que más duele, por llevarse buena parte de tu sueldo, es el alquiler.

Hasta ahora, el IPC era el índice de referencia para actualizar la renta, pero desde 2025 se introduce un nuevo índice de vivienda/IRAV, que en la práctica fija un límite máximo algo por debajo del IPC: por ejemplo, para 2025 el techo fue del 2,2% frente a un IPC de 2,8% en 2024.

A partir de 2026, la subida efectiva de muchos alquileres dependerá de ese nuevo índice y de otro dato clave: si tu contrato es antiguo o posterior a la Ley de Vivienda; en contratos firmados en los últimos años en zonas tensionadas, la actualización puede ser significativa porque los precios de mercado han subido alrededor de un 30‑35% en cinco años.

En cuanto a las hipotecas, la inflación de 2025 no se traslada de forma mecánica a la cuota, pero influye a través de la política monetaria: con una inflación que ha pasado del entorno del 3,1% al 3% en noviembre y previsiones de situarse cerca del 2 % en 2026, los mercados descuentan tipos de interés algo más bajos, lo que aliviaría las hipotecas variables ligadas al euríbor.

Si la desinflación se consolida, el impacto para 2026 sería: euríbor más contenido o en ligero descenso, revisiones menos agresivas en variables y algo más de margen para refinanciar o cambiar a tipo fijo/mixto en mejores condiciones.

La inflación y las políticas sociales

Un IPC medio próximo al 2,7% obliga a indexar varias partidas: pensiones, algunos subsidios y prestaciones ligadas al SMI o IPREM, y parte del gasto de funcionamiento de la Administración, lo que tensiona el presupuesto, pero evita recortes de poder de compra en los colectivos protegidos.

Al mismo tiempo, una inflación que converge hacia el 2% facilita al Gobierno mantener ayudas más focalizadas (bonos de alquiler, cheques energéticos, refuerzo del Ingreso Mínimo) sin el nivel de emergencia de 2022‑2023, pero con la presión añadida del fuerte aumento de costes de vivienda acumulado.