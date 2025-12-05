Norbert Endres, asesor energético, sobre ducharse en días fríos: "Ventile lo antes posible, el baño no debería ser de tus cuartos más fríos"

Ducharse (o bañarse) con agua hirviendo es, para una parte de la población, uno de los mejores placeres del invierno. Sin embargo, al contrario de lo que muchos imaginan, dejar el vapor del agua caliente en la habitación, más que dar calor, puede resultar contraproducente, pues favorece la humedad y el moho.

Lo ideal es abrir la ventana rápidamente una vez finalice la ducha o baño, aunque esto puede resultar algo difícil cuando es otoño o invierno. En este sentido, Nobert Endres, asesor energético del Centro Bávaro del Consumidor, aconseja expulsar el aire lo más rápido posible.

"Adapte la temperatura a su uso. Los baños y otras habitaciones húmedas no deberían estar entre las más frías", asegura el experto a utopia.de. Algunos de los trucos que ofrecen son:

Ventilar de forma correcta, es decir, inmediatamente tras finalizar la ducha o baño.

Abrir las ventanas por 20 minutos. Si es posible que sean varias para crear una ventilación cruzada.

Eliminar la humedad con un paño seco de las superficies, cristales y muebles.

Vigilar la temperatura y humedad. Según el experto, el baño debería estar a una temperatura de unos 22º y una humedad de entre el 40% y 60%.

Cabe destacar que al igual que es importante la ventilación, también lo es la limpieza. Una de las cosas que suele olvidarse en este aspecto son las cortinas, las cuales deben lavarse cada pocas semanas. También resultan cruciales los desagües y filtros, que deben revisarse de forma habitual para evitar gérmenes, olores y atascos. Finalmente, otras de las cosas que no hay que olvidarse son las juntas y las esquinas, que suelen ser un imán para el moho.