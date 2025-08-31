Tu frigorífico te está intentando avisar de varios problemas si empieza a hacer ruidos extraños por las noches

En general, los ruidos que se producen en la nevera están relacionados con el ciclo de enfriamiento y el trabajo del motor. Sin embargo, cuando es por la noche y hay menos ruido, es más fácil escucharlos.

Uno de los principales causantes de estos crujidos es la expansión y contracción de los materiales internos de la nevera a medida que la temperatura cambia, lo que puede generar un sonido similar al crujido de la madera.

Causas comunes de los ruidos:

Expansión y contracción de los materiales internos debido a los cambios de temperatura.

El ciclo de enfriamiento que activa el motor y el compresor.

El desprendimiento de hielo del evaporador o la formación de hielo en algunas partes.

El movimiento del refrigerante que circula por las tuberías del sistema.

Aunque en la mayoría de los casos los crujidos son completamente normales, hay algunas señales que podrían indicar un problema. Si, además del ruido, el refrigerador comienza a perder capacidad de enfriamiento, emite malos olores o tiene fugas, es posible que haya algún fallo técnico. Si el ruido es constante y muy fuerte, acompañado de un sobrecalentamiento en la parte posterior de la nevera, es recomendable contactar a un técnico especializado para que lo revise.

Consejos para reducir el ruido:

Asegúrate de que el refrigerador esté nivelado para evitar vibraciones que generen más ruido.

Mantén un espacio adecuado entre el aparato y la pared para evitar que las vibraciones se amplifiquen.

No sobrecargues la nevera, ya que esto puede dificultar la circulación del aire y aumentar los ruidos.

Realiza un mantenimiento preventivo de forma periódica para garantizar que el refrigerador funcione correctamente y sin ruidos molestos.

Y es que, curiosamente, las neveras más nuevas suelen ser más ruidosas que los modelos antiguos debido a sus compresores más potentes y sistemas de descongelación automática.