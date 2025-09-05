Un té con estas hojas es un gran remedio para una vista aguda: esta es la forma de prepararlo en casa

En un mundo donde cada vez pasamos más horas frente a pantallas, la salud ocular se ha convertido en una preocupación creciente. Entre las múltiples soluciones naturales que ofrece la medicina tradicional, el té de hojas de guayaba se está ganando un lugar especial.

Este remedio, con raíces en la sabiduría ayurvédica, no solo promete mejorar la agudeza visual, sino que también aporta beneficios para la piel, el sistema inmunitario y la digestión. De hecho, las hojas de guayaba han sido utilizadas durante siglos en diferentes culturas por su riqueza en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Dichas hojas contienen flavonoides como la quercetina, taninos y vitamina A, nutrientes clave para la salud ocular y la prevención del envejecimiento prematuro de las células. Además, de acuerdo con la PMC (National Center for Biotechnology Information), los compuestos bioactivos de las hojas de guayaba ayudan a estabilizar funciones fisiológicas y metabólicas del cuerpo.

Según ha publicado el medio Times of India, el Dr. Sahaj Joshi, homeópata de tercera generación, señala que estas hojas frescas son una potente fuente natural de vitamina A, vital para la vista y la regeneración de la retina. También ayudan a calmar la sequedad ocular y pueden reducir la visión borrosa relacionada con la edad.

No solo para los ojos

Son útiles en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardiovasculares y neurodegenerativos. Además, su aceite esencial posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Sin embargo, antes de comenzar cualquier rutina par aliviar ciertos síntomas, es imprescindible consultar siempre con tu médico.

Más allá de la visión, el té de hojas de guayaba tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, gracias a sus antioxidantes que protegen frente al daño de los radicales libres. También se utiliza en enjuagues bucales para aliviar la inflamación de las encías, combatir el mal aliento y calmar el dolor de muelas.

En Ayurveda, un sistema de medicina tradicional integrativa originario de India, estas hojas son valoradas por equilibrar los doshas Pitta y Kapha. Siendo Pitta la energía de la transformación y el metabolismo y Kapha la energía de la estructura y la cohesión. Por lo que estas hojas ayudan en casos de problemas cutáneos, digestivos o exceso de mucosidad.

Cómo preparar el té en casa

Preparar este remedio natural es sencillo: