11 películas que puedes ver en Netflix y que te mantendrán sin despegarte del sofá
Cultura
Mujer comiendo palomitas

11 películas que puedes ver en Netflix y que te mantendrán sin despegarte del sofá

Prepárate para una maratón que se disfruta sin moverse del sitio.

Helena Zarco García
alt="alt="MADRID, ESPAÑA - 4 DE NOVIEMBRE: La actriz española Alexandra Masangkay asiste al estreno de "El Hoyo" en Madrid el 4 de noviembre de 2019. (Foto de Samuel de Roman/Getty Images)""
El HoyoUn thriller español impactante sobre una prisión vertical donde la comida baja plataforma a plataforma. Crítica social dura y muy adictiva.Getty Images
alt="alt="Hombre peligro con un cuchillo detrás de la espalda""
Puñales por la espalda (Knives Out)Un asesinato, una familia disfuncional y un detective brillante. Misterio clásico con ritmo moderno y giros constantes.Getty Images
Bird BoxUn mundo donde mirar significa morir. Sandra Bullock lidera este thriller lleno de tensión constante.Getty Images
No mires arribaSátira ácida sobre el fin del mundo y la negación colectiva. Divertida, incómoda y actual.Getty Images
alt="alt="Man powder skiing on a steep snowy mountain ridge on a bright winter day, Valais Canton, Switzerland""
A ciegasUn thriller europeo inquietante en el que una exesquiadora ciega empieza a sospechar que no está sola.Getty Images
alt="alt="Top view of business woman taking notes in a notebook while working with her laptop while sitting at public park - Business people, freelancer and technology concept.""
La chica más afortunada del mundoUna periodista aparentemente exitosa se enfrenta a un trauma del pasado. Drama intenso con giro psicológico.Xavier Lorenzo
alt="alt="Primer plano de los ojos de una anciana pensativa en una residencia de ancianos, con miedo, estrés, preocupación, pena o depresión. Ansiedad, rostro de una anciana triste por la nostalgia, la duda o la demencia, la pérdida de memoria o el Alzheimer.""
Vivir dos vecesPelícula española emotiva sobre un hombre recién diagnosticado de Alzheimer que busca a su primer amor.Getty Images
alt="alt="Vista frontal de una joven inquietante sacando la cabeza por la ventana y mirando hacia un lado con algunos cactus en la ventana.""
La mujer en la ventanaUna psicóloga con agorafobia cree haber visto un crimen desde su casa. Nada es lo que parece.Getty Images
alt="alt="Imagen recortada de un hombre en silla de ruedas en la calle.""
CorreSuspense moderno y asfixiante sobre una joven en silla de ruedas que empieza a sospechar de su madre.Getty Images
alt="alt="Bonita joven elegante, estilo Sherlock Holmes, fumando en pipa y proyectando su sombra sobre la pared, en actitud misteriosa.""
Enola HolmesAventura entretenida y ágil protagonizada por la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Ideal para desconectar.Getty Images
alt="alt="Médico escribiendo el diagnóstico en el portapapeles mientras que la anciana de edad avanzada asiática o anciana acostada en la cama en la sala del hospital de enfermería : concepto médico fuerte saludable.""
El ángel de la muerteBasada en hechos reales. Un enfermero sospechoso de asesinar pacientes y la investigación para detenerlo.Getty Images
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

