La anomalía de Svalbard desconcierta a los científicos: tienen menos hielo que nunca, pero los osos están cada vez más gordos

Los científicos están sorprendidos. Los osos polares siempre han vivido en lugares donde abunda el hielo marino, pero con el cambio climático y el derretimiento de los polos los científicos se muestran preocupados por el futuro esas especies. Pero, aunque parece diferente la cosa cambia para aquellos que habitan en las islas del mar de Barents: se están poniendo gordos.

Según publica el diario holandés Rtl, aunque el hielo marino está desapareciendo más rápido en estas islas que en otros lugares de la tierra, los osos polares siguen alimentados. Un científico del Instituto Polar Noruego, reconoce que "la mejora en su condición física durante un periodo de pérdida significativa de hielo marino fue una sorpresa".

Pero todo tiene una explicación, estos animales "se han vuelto más rellenitos" por tener nuevas presas en la tierra, como renos y morsas. Además, las temperaturas más cálidas también han facilitado la caza de focas anilladas, que ahora viven en áreas más pequeñas de hielo marino.

Siguen constituyendo una especie en peligro

Los investigadores también concluyen que el balance energético de los osos polares, es decir, cuánta energía absorben y consumen, depende de un conjunto complejo de factores. Por lo que no solo importa el hielo marino. De este modo, los resultados científicos no solo demuestran que los osos polares están físicamente sanos en todos los lugares: en otras zonas la situación puede ser muy diferente.

En esta línea, un estudio de la Universidad de East Anglia consultado por el diario El Español, evidencia una correlación entre el aumento de temperaturas y alteraciones en el ADN de los osos polares. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, la doctora Alice Goldden asegura que "diferentes grupos de osos están experimentando cambios en distintas secciones de su ADN a ritmos diferentes, y esta actividad parece vinculada a su entorno y clima específicos".

¿Qué comen los osos polares?

Debido a su hábitat y características físicas, la dieta del oso polar debe contener enormes cantidades de grasa. Para conseguirlas, basa la mayor parte de su alimentación en las focas. Se estima que su estómago puede digerir el equivalente en comida del 20% de su peso corporal, mientras que su sistema digestivo puede llegar a absorber alrededor del 84% de las proteínas y el 97% de la grasa que consume.