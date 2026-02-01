Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La AEMET contesta a los que les acusan de decir hace unos meses que el invierno iba a ser más cálido y seco de lo normal
Ha respondido en un extenso hilo en la red social X.

frío en Pamplona
El frío en Pamplona este 6 de enero.Getty Images

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un extenso hilo en la red social X en el que ha respondido a aquellos que acusan al organismo público de decir hace unos meses que el invierno iba a ser más seco y cálido de lo normal. 

"¿Estamos ante un invierno «cálido y seco»? ¿Hizo realmente AEMET este pronóstico?", se ha preguntado antes de entrar en detalle. "El pasado 30 de noviembre publicamos un tuit en el que afirmábamos que había un 60 a 70 % de probabilidad de que el invierno (trimestre diciembre-enero-febrero) fuera más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 % de que fuese más frío", ha destacado.

Desde el organismo público han justificado que, por lo tanto, "no nos referíamos a que el invierno fuera a ser 'cálido' en el sentido de que se esperasen temperaturas altas en términos absolutos, sino a que iban a ser superiores al promedio del período 1991-2020". "Pero, evidentemente, aunque eso suceda, en invierno hace frío", ha señalado.

Pese a todo, ha hablado de cómo ha sido la temperatura media en España. "Por ahora, diciembre fue más cálido de lo normal en conjunto, aunque con diferencias regionales y temporales. Enero, caracterizado por el paso de borrascas, tiene carácter normal en temperaturas. Hubo un episodio frío destacado en torno al día de Reyes y altibajos después", ha destacado.

Predicciones sujetas "a gran incertidumbre"

La AEMET también ha contestado a los que les acusan de haber dicho que el invierno sería más seco de lo habitual y lo ha desmentido. "Lo primero que hay que señalar es que AEMET NO DIJO que este invierno fuese a ser 'seco', o 'más seco de lo normal'", ha expuesto.

"Como vemos, en realidad no nos 'mojábamos' mucho: las predicciones trimestrales de precipitaciones están sujetas a gran incertidumbre y, para la mayor parte del país, no estaba claro si el invierno iba a ser más lluvioso de lo normal, más seco, o normal", ha expuesto.

Una conclusión rotunda

Desde AEMET han explicado cómo fue su predicción trimestral y ha resumido en cuatro puntos la realidad:

  • AEMET pronosticó un invierno más cálido de lo normal como escenario más probable. Habrá que esperar a que acabe para ver si se cumple ese escenario.
  • Por ahora el invierno en general tiene carácter cálido, pero menos que en años anteriores.
  • AEMET NO PREDIJO un invierno seco, sino sin tendencia clara en la mayor parte de España.
  • En el suroeste peninsular el escenario seco era más probable que el lluvioso (40 % frente al 25 %) Por ahora está siendo un invierno muy húmedo, especialmente enero.
