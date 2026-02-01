Mientras que representantes de Rusia y Ucrania han sostenido reuniones recientemente para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado binacional. La guerra parece no cesar, por lo menos hasta la fecha, pues los movimientos militares de ambas naciones siguen activas prácticamente que a diario.

Según un artículo publicado recientemente por Euromaidan, las fuerzas rusas intentaron camuflar un lanzacohetes, el cual fue detectado y destruido por el ejército ucraniano gracias a la utilización de drones.

El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza ha informado que se trataba de un MLRS Tipo-63, un arma de origen chino. El cual cuenta con las siguientes características: múltiple remolcado, de 12 tubos y 107 mm. Cabe recodar que el país asiático juega un rol sumamente importante tanto en la economía rusa como en la suministración de armas.

Una dependencia económica de hace tiempo

La dependencia de Rusia hacia China se ha venido agravando paralelamente a la evolución de la guerra. El gobierno liderado por Vladímir Putin ha recibido fuerte sanciones por parte de los países occidentales, por ende ha encontrado en China un aliado importante.

Sin embargo, al tener pocas opciones para asociarse y negociar, tendiendo en cuenta que la inmensa mayoría de países no apoyan en ningún sentido a Rusia. Esto ha fomentado la dependencia de Rusia a China. En primera instancia, los rusos adquirieron electrodomésticos, luego herramientas y maquinaria para posteriormente empezar a recibir armamento por parte de los asiáticos.

"Sin ellos, no habríamos podido fabricar ni un solo misil, y mucho menos un dron, y toda la economía se habría derrumbado hace mucho tiempo. Si lo hubieran querido, la guerra habría terminado hace mucho tiempo", confeso un miembro del Kremlin.

"Aunque las transferencias directas de armas letales como tanques o aviones siguen siendo limitadas para evitar la escalada, las empresas chinas suministran ópticas, propulsores e incluso cohetes MLRS Tipo 63 capturados en los arsenales rusos", de acuerdo al mismo medio.