Djokovic se gira en mitad del partido, ve a Nadal en la grada y lo que le dice está dando la vuelta al mundo 

Novak Djokovic en su partido ante Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia.

Carlos Alcaraz ha agrandado su leyenda, y eso que sólo tiene 22 años, tras haberse convertido en el jugador más joven de la historia que ha conquistado los cuatro torneos más prestigiosos del tenis.

Le faltaba uno, el Open de Australia, y este domingo se ha quitado la espina. Lo ha hecho una final que ha estado muy igualada ante el tenista masculino con más Grand Slams de la historia, Novak Djokovic.

Estaba claro que no lo tendría fácil. Aunque ha empezado perdiendo el primer set, el de El Palmar ha logrado sobreponerse. Sin ninguna molestia física, ha ido de menos a más y ha dejado una final para el recuerdo, imponiéndose 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Una de las noticias se ha vivido en la grada. La leyenda del deporte español Rafael Nadal ha viajado hasta Melbourne. Desde la primera fila, ha disfrutado de la victoria de Alcaraz y ha dejado más de un gesto.

Pero el propio Open de Australia ha sacado un vídeo de ocho segundos en el que se ha visto a la perfección lo que ha hecho Djokovic en pleno partido, al darse la vuelta y decirle algo al tenista de Manacor.

Después de un punto, el serbio se dirigió a la zona en la que estaba Nadal y no dudó en plantearle una cosa mientras él aplaudía. Aunque desde la organización han asegurado que ha dicho '¿quieres jugar, Rafa?', lo que está claro es que el serbio le ha señalado la pista, insinuándole algo como, deberías estar aquí abajo.

El guiño de Alcaraz y Djokovic a Nadal

Al final del partido, tanto Novak Djokovic como Alcaraz han aprovechado para hablar del partido, pero también han querido dedicar unas palabras desde la pista a Rafa Nadal, que le tenían justo en frente de ellos.

El primero en dedicarle un saludo ha sido el serbio:

"Quiero hablar al legendario Rafa. Dos palabras, es muy raro verte ahí y no aquí, pero solo quiero decirte que ha sido un honor compartir la pista contigo y bueno, ésta es la primera vez para mí. Es un poco raro, pero gracias por estar aquí presente".

"Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos hoy, no es justo".

Alcaraz también ha querido mandarle un mensaje a Nadal: