Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Djokovic se gira en mitad del partido, ve a Nadal en la grada y lo que le dice está dando la vuelta al mundo
Virales
Virales

Djokovic se gira en mitad del partido, ve a Nadal en la grada y lo que le dice está dando la vuelta al mundo 

El tenista serbio ha sacado su característico humor en plena final del Open de Australia.

Sergio Coto
Sergio Coto
Novak Djokovic en su partido ante Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia.
Novak Djokovic en su partido ante Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia.Darrian Traynor

Carlos Alcaraz ha agrandado su leyenda, y eso que sólo tiene 22 años, tras haberse convertido en el jugador más joven de la historia que ha conquistado los cuatro torneos más prestigiosos del tenis.

Le faltaba uno, el Open de Australia, y este domingo se ha quitado la espina. Lo ha hecho una final que ha estado muy igualada ante el tenista masculino con más Grand Slams de la historia, Novak Djokovic.

Estaba claro que no lo tendría fácil. Aunque ha empezado perdiendo el primer set, el de El Palmar ha logrado sobreponerse. Sin ninguna molestia física, ha ido de menos a más y ha dejado una final para el recuerdo, imponiéndose 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Una de las noticias se ha vivido en la grada. La leyenda del deporte español Rafael Nadal ha viajado hasta Melbourne. Desde la primera fila, ha disfrutado de la victoria de Alcaraz y ha dejado más de un gesto.

Pero el propio Open de Australia ha sacado un vídeo de ocho segundos en el que se ha visto a la perfección lo que ha hecho Djokovic en pleno partido, al darse la vuelta y decirle algo al tenista de Manacor.

Después de un punto, el serbio se dirigió a la zona en la que estaba Nadal y no dudó en plantearle una cosa mientras él aplaudía. Aunque desde la organización han asegurado que ha dicho '¿quieres jugar, Rafa?', lo que está claro es que el serbio le ha señalado la pista, insinuándole algo como, deberías estar aquí abajo.

El guiño de Alcaraz y Djokovic a Nadal

Al final del partido, tanto Novak Djokovic como Alcaraz han aprovechado para hablar del partido, pero también han querido dedicar unas palabras desde la pista a Rafa Nadal, que le tenían justo en frente de ellos.

El primero en dedicarle un saludo ha sido el serbio:

  • "Quiero hablar al legendario Rafa. Dos palabras, es muy raro verte ahí y no aquí, pero solo quiero decirte que ha sido un honor compartir la pista contigo y bueno, ésta es la primera vez para mí. Es un poco raro, pero gracias por estar aquí presente".
  • "Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos hoy, no es justo".

Alcaraz también ha querido mandarle un mensaje a Nadal:

  • "Para mí es un poco raro ver a Rafa aquí, es la primera vez que me ve desde que soy profesional, aunque sé que me veías cuando tenía 14 o 15 años".
  • "Ha sido un honor verte durante los años, y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor".
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales