Eric, joven, pide ayuda a la IA para reformar el baño y le sugiere que coloque el lavabo en la ducha: "Puedo ahorrar algo"

La reforma de un baño suele ser una de las obras más habituales y costosas en cualquier vivienda. Modernizar instalaciones, sustituir la bañera por un plato de ducha y renovar azulejos y sanitarios puede suponer en España un desembolso de entre 3.500 y 10.000 euros, además de una semana o diez días de obras según Reformas Dalso.

En ese contexto, no es extraño que cada vez más personas busquen alternativas para ajustar el presupuesto. Lo que sí resulta menos habitual es pedir consejo a una inteligencia artificial y que esta sugiera colocar el lavabo dentro de la ducha.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a Eric, un joven de Bucarest que se ha hecho conocido en TikTok (@ericleanu) con más de 240 mil reproducciones por documentar la reforma integral de su apartamento en la capital rumana. Propietario de un piso antiguo, decidió renovarlo casi por completo con sus propias manos y con el objetivo de gastar lo menos posible.

Una reforma con ayuda digital

Eric comparte en redes sociales cada paso del proceso: desde la limpieza inicial del apartamento hasta las distintas fases de la obra. En uno de sus vídeos más recientes explicó que había decidido dar un paso más y recurrir a la inteligencia artificial para obtener ideas de diseño para el baño.

“Creo que soy la primera persona en construir su apartamento con inteligencia artificial en Rumanía”, comenta entre risas en el vídeo. Según explica, proporcionó a la IA las dimensiones exactas del baño, además de una descripción detallada de lo que quería conseguir: funcionalidad, sencillez y bajo coste.

El lavabo, dentro de la ducha

Entre los primeros bocetos generados por la IA, Eric se encontró con la sorprendente propuesta de instalar el lavabo dentro de la cabina de ducha, mientras que el grifo y el mezclador de la ducha quedarían montados en la pared exterior.

“El lavabo está en la ducha. Luego aparece otra imagen y otra más, y el lavabo sigue en la ducha”, comenta el joven, visiblemente divertido, mientras muestra las imágenes en pantalla. Aunque la idea le resultó chocante, no la descartó de inmediato. Al fin y al cabo, su objetivo es optimizar el espacio y reducir costes. “Donde puedo hacerlo yo mismo, sin riesgo de romper nada, puedo ahorrar algo”, explica.

Lo habitual frente a lo experimental

En una reforma convencional de baño, los pasos suelen estar bien definidos: planificación del diseño, demolición de revestimientos antiguos, renovación de fontanería y electricidad, colocación de nuevos azulejos y, finalmente, instalación de sanitarios y mobiliario. Según la web de la marca Roca, ahora, se apuesta mucho, entre otros, por materiales nobles y naturales, la presencia del mármol, la sofisticación del negro o los contrastes de color.

La propuesta de la IA, sin embargo, rompe con estos esquemas tradicionales. Aunque existen soluciones híbridas en baños muy pequeños, colocar el lavabo dentro de la ducha sigue siendo algo poco común y genera debate tanto por comodidad como por higiene.