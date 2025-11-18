Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 fotos de Rosalía que son de verdadera reina
Cultura

Cultura

Rosalía en la alfombra roja de la Vanity Fair Oscar Party.

7 fotos de Rosalía que son de verdadera reina

Con el reciente estreno de LUX, Rosalía no solo reafirma su reinado en la cultura musical, sino que también se corona como icono de estilo y vanguardia, demostrando que cada aparición suya es una declaración de elegancia absoluta.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Rosalía, durante la actuación de 'La perla' en Jimmy Fallon""
Visitando 'The Tonight Show' de Jimmy FallonRosalía deslumbra en ‘The Tonight Show’ al presentar en vivo su nuevo single ‘La Perla’ de su último álbum LUX; una actuación que combinó potencia vocal, pura presencia escénica y una estética visual que dejó claro por qué es una artista imparable.NBC/GETTY IMAGES
alt="alt="Rosalía en el desfile de Schiaparelli Womenswear Spring/Summer 2026 de la Paris Fashion Week""
  Posando en la Paris Fashion WeekEn la Paris Fashion Week, Rosalía acaparó todas las miradas en el desfile de Schiaparelli Womenswear Spring/Summer 2026: su look, impecable y arriesgado, fue una lección de estilo y modernidad dentro del universo de la alta costura.Getty Images
  Deslumbrando en la Met Gala 2024En la Met Gala de 2024 ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, Rosalía ofreció una de las apariciones más comentadas de la noche, fusionando elegancia y carácter en un conjunto que reforzó su estatus como figura clave entre la moda y la música.Getty Images for The Met Museum/
alt="alt="Rosalía actuando en la edición 24º de los Latin GRAMMY Awards""
  Actuando en la 24º edición de los Latin GRAMMY AwardsSobre el escenario de la 24.ª edición de los Latin Grammy, Rosalía entregó una actuación cargada de energía y precisión, confirmando su talento escénico y su capacidad para conectar con el público en los grandes eventos.Getty Images
alt="alt="Rosalía, gran galardonada en la 23º edición de los Latin GRAMMY Awards""
  Gran galardonada de la 23º edición de los Latin GRAMMY AwardsRosalía posando con los cuatro galardones que obtuvo en la 23.ª edición de los Latin Grammy: una imagen que resume el reconocimiento y la consolidación de su carrera a nivel internacional.Getty Images
alt="alt="Rosalía en el desfile de Calvin Klein de la New York Fashion Week""
  Sonriente en la New York Fashion WeekCercana y elegante, Rosalía saluda a sus seguidores desde el desfile de Calvin Klein en la New York Fashion Week, demostrando su estilo sobrio pero distintivo y su facilidad para moverse entre los grandes nombres de la moda.Getty Images
alt="alt="Rosalía firmando discos a la salida del programa de 'La Revuelta'""
  Atendiendo a sus fans a la salida de 'La Revuelta'A la salida del programa ‘La Revuelta’, Rosalía se detuvo con paciencia a saludar y firmar ejemplares a sus fans, un gesto cercano que refuerza la conexión afectiva que mantiene con su público.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 