ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once, resultado de hoy viernes 19 de diciembre

Comprueba tu número del Cuponazo, Mi Día y Super Once de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cuponazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy viernes 19 de diciembre de 2025, dotado de un premio de 9 millones de euros, ha sido para el 32658 de la serie 009.

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL.

La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. Para repartir el premio final se seleccionará una combinación ganadora de 5 cifras y un número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Con tu cupón del Cuponazo puedes acumular los premios de la 1ª y 2ª categoría en el mismo boleto.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 ha agraciado a la fecha 10 MAY 2011, siendo el número de la suerte el 03.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. El sorteo Mi día ofrece la posibilidad de elegir al menos una fecha para jugar por 1€ todos los jueves.

En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 es: 06, 11, 12, 13, 17, 21, 25, 26, 29, 39, 42, 43, 44, 46, 52, 60, 68, 80, 81 y 83.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.