La decisión del príncipe Harry y Meghan Markle con la que marcan el futuro de sus hijos Archie y Lilibet
Influencers y Celebrities
Las duques de Sussex tienen claro lo que quieren para sus vástagos el día de mañana y por eso han dado ya un paso con su fundación.

Guillermo Álvarez Corrales
El príncipe Harry y Meghan Markle en un partido de béisbol entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers
El príncipe Harry y Meghan Markle en un partido de béisbol entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles DodgersJoe Scarnici

Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle expresaron su deseo de compaginar el servicio a la corona con actividades privadas con las que conseguir financiación y no vivir de la asignación, lo que terminó con la pareja fuera de la casa real británica, tenían ya grandes planes para lo que querían que fuera su nueva vida.

Contratos con Netflix aparte, lo que les ha supuesto una gran inyección de dinero, su intención era continuar con trabajo caritativo y filantrópico al estilo royal, pero con sus propias normas y su forma de hacer las cosas. Y así surgió su fundación Archewell, creada a finales de 2020 y en la que los duques de Sussex han puesto buena parte de su energía.

Harry y Meghan, en el cumpleaños en Beverly Hills
  Harry y Meghan en un cumpleaños en Beverly HillsGTRES

Cinco años después tienen mucho que celebrar y cambios que anunciar. Para empezar, la entidad anunció en su web oficial que ha cambiado su nombre, o mejor dicho, que le han puesto un apellido. A partir de ahora se llama Archewell Philanthropies.

Pero hay más, porque el príncipe Harry y Meghan Markle están ya preparando un futuro en el que quieren contar con sus hijos, el príncipe Archie, nacido en 2019, y la princesa Lilibet, que vino al mundo en 2021.

"Tras cinco hermosos años, la Fundación Archewell se convierte en Archewell Philanthropies. Esta entidad benéfica permite a la pareja y a sus hijos ampliar sus esfuerzos filantrópicos globales como familia", señaló la fundación en su web oficial.

"Archewell Philanthropies alberga el trabajo caritativo del Príncipe Harry y Meghan, el Duque y la Duquesa de Sussex, mientras amplían sus esfuerzos filantrópicos globales para lograr un alcance significativo y el máximo impacto", añadieron desde la entidad.

  El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivoAnadolu via Getty Images

De este modo, el príncipe Harry y Meghan Markle quieren marcar el futuro de sus hijos, el camino que desean que tomen cuando sean mayores. Al hablar de trabajar con su fundación como familia dejan claro que el plan es que Archewell Philanthropies sea cosa de los cuatro Sussex.

Así, Archie y Lilibet Diana van a ejercer como príncipes de alguna manera, al estilo de sus padres, que en determinadas apariciones públicas parece como si no se hubieran ido de la casa real británica. 

Aunque lo cierto es que se han ido, y pese al acercamiento entre Carlos III y Harry, que incluyó una visita del hijo al padre en Clarence House, las cosas siguen tensas y en Buckingham y Kensington Palace no gustan determinadas apariciones públicas de los Sussex. Este malestar suele tener lugar en las giras de Harry y Meghan al estilo royal, como cuando estuvieron en Nigeria o en Colombia.

  Harry y Meghan en su viaje a NigeriaAnadolu via Getty Images

Puede que cuando sean adultos Archie y Lilibet opten por carreras privadas alejadas de lo que hacen sus padres, pero al menos Harry y Meghan tienen intención de involucrar a sus hijos en sus actividades desde bien pequeños y que cuando sean mayores sigan sus pasos.

Además, aunque en su momento declararon que no deseaban títulos para sus hijos, en cuanto Carlos III subió al trono y por tanto Archie y Lili se convertían en príncipe y princesa de Sussex, respectivamente, el duque y la duquesa los reclamaron.

Para ir entrando en materia, Harry y Meghan han llevado a sus vástagos a preparar comida para personas que lo necesitan. Sucedió en noviembre de 2025 después de que Archewell se asociara con Our Big Kitchen en Los Angeles. Ambos desean que los hijos se involucren desde pequeños en este tipo de acciones y en el futuro también en la fundación.

Y en el mismo día en el que se conoció este paso, Meghan Markle publicó en las redes sociales la felicitación navideña de los Sussex. Se trata de una imagen en la que aparecen los cuatro en el que previsiblemente es el jardín de su casa de Montecito. Harry se muestra muy cariñoso con su hijo, mientras que Meghan hace lo mismo con su benjamina.

Para felicitar las fiestas, los Sussex han seguido el ejemplo de los Gales y de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, que divulgan un posado familiar pero sin toques navideños, un estilo que parece gustar también al príncipe Harry y Meghan Markle.

