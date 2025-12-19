EEUU valora, por primera vez, aceptar que el desarme de Hamás no sea completo en Gaza

Un matiz con mucho significado. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha valorado abiertamente la posibilidad de que el desarme de Hamás en Gaza no sea total, sino "parcial". Se trata de la primera vez que la Casa Blanca admite de forma tan evidente un cambio en el discurso defendido hasta ahora, incluso por Donald Trump, que pasaba por el desarme completo del grupo terrorista, como parte del plan de paz de 20 puntos imperante en la Franja.

Este viernes, Rubio ha apuntado que se podría plantear un escenario en el que Hamás conservara únicamente armas ligeras, aquellas que no supongan una "amenaza" para la existencia presente y futura de Israel. De momento, Tel Aviv no ha respondido.

"Me gustaría que nos enfocáramos en el tipo de armamento y capacidades que Hamás necesitaría para amenazar o atacar a Israel como base para el desarme. Porque no habrá paz si dentro de dos años Hamás lanza cohetes, mata israelíes o comete, Dios no lo quiera, otro 7 de octubre", ha señalado en declaraciones a la prensa.

El plan de Donald Trump que trajo la paz a Gaza incluye en su segunda fase la la desmilitarización de Hamás, con la destrucción de su armamento y redes clandestinas. Para ello, el propio presidente de EEUU dejaba claro que el grupo palestino necesitaría "tiempo", pero advertía de que si no cumplían con su parte, Washington daría 'carta blanca' a Israel para "acabar el trabajo". Esto es, para devastar por completo la Franja y los cuadros aún operativos de Hamás, a los que esperaría "el infierno", una amenaza muy del gusto trumpista, por cierto.

Sobre el futuro de Gaza, el jefe de la diplomacia de EEUU ha planteado qué podría pasar si Hamás no renuncia a su armamento pesado. "¿Quién va a invertir en reconstruir un lugar que será destruido nuevamente en una guerra futura?", se ha preguntado.

Por ello, Marco Rubio ve crucial trabajar desde ya en el desarme de Hamás, aunque no ha querido poner límites en qué armamento podrían mantener y cuál no, tarea que quedará en manos de los negociadores, ha añadido, antes de remarcar lo mismo que su jefe, que se necesitará "tiempo".

"Tendría que ser algo que estén dispuestos a aceptar, algo que nuestros socios puedan presionar para que acepten. También tiene que ser algo con lo que Israel esté de acuerdo", ha argüido, siempre con la idea de que "no puede existir un Hamás que amenace a Israel en el futuro. Si pueden hacerlo, no habrá paz, así que ese es el objetivo", ha zanjado".

Pese a lo afirmado por Trump hace ya meses, la segunda fase del plan de paz en Gaza, en vigor desde el 10 de octubre, aún no ha sido puesta en marcha y siguen pendientes tanto el desarme y desmilitarización de Hamás contempla la creación de una autoridad temporal en la zona, bajo mandato del mismísimo magnate y presidente de EEUU.

Dicha autoridad será la encargada de ordenar y gestionar el despliegue de una fuerza internacional de paz, entre cuyas tareas estará garantizar el proceso de desmilitarización de la Franja, incluyendo la destrucción y prevención de reconstruir la infraestructura militar del grupo, así como el desmantelamiento de armas de grupos armados no estatales.