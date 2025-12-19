Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 19 de diciembre

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes 19 de diciembre de 2025, ha agraciado a la combinación formada por los números 17, 21, 39, 43 y 44, y las estrellas, formadas por los números 01 y 11. Además, El Millón ha premiado con 1 millón de euros al código WKK65341.

A la hora de participar en el sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, el primer paso es escoger cinco números de una tabla formada desde el 1 al 50 y dos números estrellas entre el 1 y el 12. Cada combinación que hagas tiene un precio de 2,5 euros, de martes a viernes que se celebra el sorteo. Asimismo, sin que tengan que abonar un extra, participas también en el sorteo de El Millón, con un premio de un millón de euros.

17 millones de euros es el bote mínimo de Euromillones, pero los sorteos pueden ir hasta los 250 millones de euros de premio. Para convertirte en uno de los acertantes y hacerte con algunos de los premios, tienes que tener al menos dos números acertados o un número y dos estrellas.

El sorteo del Euromillones se celebra semanalmente los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular), aunque en España podemos verlo media hora más tarde a través de Loterías y Apuestas del Estado.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.