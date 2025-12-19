Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy viernes 19 de diciembre

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Bonoloto de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, ha agraciado al número 13, 15, 25, 35, 38 y 44, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 7.

Redacción HuffPost
El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, ha sido para el número 13, 15, 25, 35, 38 y 44, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 7.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

  • Combinación ganadora: 13, 15, 25, 35, 38 y 44
  • Número complementario: 23
  • Reintegro: 7

La Bonoloto es un juego de azar administrado por Loterías y Apuestas del Estado en el que deberás seleccionar 6 números de una tabla (del 1 al 49). El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números. Estas son las diferentes categorías de premios: 

  • Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
  • Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
  • Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
  • Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
  • Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

