Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 libros con los que quedarás genial esta Navidad
Cultura
Cultura

7 libros con los que quedarás genial esta Navidad

Entre una novela histórica, un 'thriller' o un buen ensayo, los títulos más novedosos ofrecen opciones con las que acertarás seguro, para lo cuál es recomendable evitar, y más en estas fechas, los temas políticos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una de las apuestas más seguras, un buen 'thriller'La historias de intriga bien escritas pueden enganchar a casi todo el mundo. Una buena opción es 'La asistenta', de Freida McFadden (Suma de Letras), una novela negra adictiva, de éxito internacional.Getty Images/RooM RF
  La figura del Jesús de Nazaret más desconocidoEn la ficción histórica 'El profeta' (Ediciones B), el escritor José María Zavala, un gran experto en la figura de Jesús de Nazaret, crea una trama con los aspectos más desconocidos de este personaje.dpa/picture alliance via Getty I
  Una novela histórica intrigante sobre StonehengeKen Follet, el conocido autor de 'Los pilares de la Tierra' aborda en su nueva novela 'El círculo de los días' (Plaza&Janés) el misterio de la construcción del intrigante monumento inglés Stonehenge.Getty Images
  Una historia cercana, de secretos familiaresLa nueva novela de la gallega Ángela Banzas 'Cuando el viento hable' (Planeta) cuenta una historia de ocultaciones y supervivencia en una familia, tras la Guerra Civil. Finalista del Premio Planeta.Getty Images
  Un 'bestseller' entretenido de Dan BrownPara los amantes de autores bestseller como Dan Brown, una elección apropiada es su última novela 'El último secreto' (Planeta). En este 'thriller' desarrolla una nueva aventura de Robert Langdon.Getty Images
  El realismo mágico se mete en la contienda españolaLa historia de la Guerra Civil española vista desde el realismo mágico que relata magníficamente David Uclés en 'La península de las casas vacías' (Siruela) es uno de los imprescindibles esta Navidad.Getty Images
  Fantasía épica y terror, basada en Harry PotterUna buena historia de fantasía es la que cuenta la novela, que nació como un 'fanfanfiction' de Harry Potter, 'Alchemised: No queda nadie a quien salvar' (Montena), de la estadounidense Sen Lin Yu. In Pictures via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 