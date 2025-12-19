Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta canción de Rosalía se cuela entre las favoritas de Obama en 2025
Cultura
Cultura

Esta canción de Rosalía se cuela entre las favoritas de Obama en 2025

El expresidente de EEUU no ha elegido ninguno de los populares 'singles' de 'Lux'.

Rosalía y Barack Obama, en dos imágenes de archivo.
Rosalía y Barack Obama, en dos imágenes de archivo.Getty Images

Con la llegada del final de año, no solo los medios y revistas publican el resumen de lo que ha supuesto este 2025 con los mejores discos, mejores películas o mejores canciones, también hay rostros conocidos que se suman a este balance como es el expresidente estadounidense Barack Obama.

Obama, al igual que las grandes publicaciones internacionales como The New Yorker o la radio estadounidense NPR, se ha fijado en Lux de Rosalía como en uno de los trabajos que más le ha marcado este año, pero sorprendentemente su elección de las canciones no ha recaído en ninguno de los temas más populares. 

No se trata ni de Berghain, ni de Reliquia ni La Perla, los tres sencillos que más ha promocionado la artista, sino que ha elegido el tema que abre el disco Sexo, violencia y llantas. 

Esta canción sirve como obertura del disco con una aspiración clásica, con piano y órgano, donde enfrenta lo terrenal representado por ese "sexo, violencia y llantas" y lo divino con "destellos, palomas y santas", con una épica potente con la que Rosalía pide vivir entre esos dos mundos que acaba rompiendo en violines que transicionan a la siguiente canción, Reliquia.

La selección de Obama se ha convertido ya en un tradicional reflejo de las tendencias culturales actuales, tanto a nivel musical como literario o cinematográfico, ya que incluye una lista de selección de libros, canciones y películas.

En el apartado musical, este 2025 además de la canción de Rosalía, ha incluido otra en español como es la de Xavi con Manuel Turizo En privado, pero también ha incluido canciones que van desde el rap de Kendrick Lamar, a los hits pop de Lady Gaga y Chapell Roan, el soul de Olivia Dean pasando por el rock de Bruce Springsteen o el k-pop de Blackpink.

No es la primera vez que Obama cae rendido ante Rosalía. En 2022 ya la incluyó en su listado veraniego de canciones, en la que seleccionó Saoko como uno de los temas para disfrutar del verano a los sones de Motomami y en 2019 en su resumen anual también tuvo en cuenta Con Altura, el tema de Rosalía con J Balvin.

Este es el listado completo de canciones seleccionadas por Obama como lo mejor de 2025:

  • Nice to Each Other - Olivia Dean
  • Luther - Kendrick Lamar & SZA
  • Tatata - Burna Boy ft. Travis Scott
  • Jump - BLACKPINK
  • Faithless - Bruce Springsteen
  • Pasayadan - Ganavya
  • 99 - Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn
  • Pending - Lil Naay & Myke Towers
  • Sexo, Violencia y Llantas - Rosalía
  • Metal - The Beths
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Just Say Dat - Gunna
  • The Giver - Chappell Roan
  • Aurora - Mora & De La Rose
  • Silver Lining - Laufey
  • No More Old Men - Chance the Rapper & Jamila Woods
  • Bury Me - Jason Isbell
  • I Wish I Could Go Travelling Again - Stacey Kent
  • Please Don’t Cry - Kacy Hill
  • Stay - ROE
  • Never Felt Better - Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
  • In the Name of Love - Victoria Noelle
  • Ancient Light I’m With Her
  • Vitamina - Jombriel, DFZM & Jøtta
  • Float -Jay Som ft. Jim Adkins
  • Ordinary - Alex Warren
  • Sycamore Tree - Khamari
  • Nokia - Drake
  • En Privado - Xavi & Manuel Turizo
  • Not in Surrender - Obongjayar
Marina Prats
Marina Prats
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 