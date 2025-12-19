Esta canción de Rosalía se cuela entre las favoritas de Obama en 2025

Con la llegada del final de año, no solo los medios y revistas publican el resumen de lo que ha supuesto este 2025 con los mejores discos, mejores películas o mejores canciones, también hay rostros conocidos que se suman a este balance como es el expresidente estadounidense Barack Obama.

Obama, al igual que las grandes publicaciones internacionales como The New Yorker o la radio estadounidense NPR, se ha fijado en Lux de Rosalía como en uno de los trabajos que más le ha marcado este año, pero sorprendentemente su elección de las canciones no ha recaído en ninguno de los temas más populares.

No se trata ni de Berghain, ni de Reliquia ni La Perla, los tres sencillos que más ha promocionado la artista, sino que ha elegido el tema que abre el disco Sexo, violencia y llantas.

Esta canción sirve como obertura del disco con una aspiración clásica, con piano y órgano, donde enfrenta lo terrenal representado por ese "sexo, violencia y llantas" y lo divino con "destellos, palomas y santas", con una épica potente con la que Rosalía pide vivir entre esos dos mundos que acaba rompiendo en violines que transicionan a la siguiente canción, Reliquia.

La selección de Obama se ha convertido ya en un tradicional reflejo de las tendencias culturales actuales, tanto a nivel musical como literario o cinematográfico, ya que incluye una lista de selección de libros, canciones y películas.

En el apartado musical, este 2025 además de la canción de Rosalía, ha incluido otra en español como es la de Xavi con Manuel Turizo En privado, pero también ha incluido canciones que van desde el rap de Kendrick Lamar, a los hits pop de Lady Gaga y Chapell Roan, el soul de Olivia Dean pasando por el rock de Bruce Springsteen o el k-pop de Blackpink.

No es la primera vez que Obama cae rendido ante Rosalía. En 2022 ya la incluyó en su listado veraniego de canciones, en la que seleccionó Saoko como uno de los temas para disfrutar del verano a los sones de Motomami y en 2019 en su resumen anual también tuvo en cuenta Con Altura, el tema de Rosalía con J Balvin.

Este es el listado completo de canciones seleccionadas por Obama como lo mejor de 2025: