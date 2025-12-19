Un científico portugués, Israel, Irán y un tiroteo en EEUU: el misterioso crimen ¿con trasfondo nuclear?

Nuno Loureiro, profesor de Ciencias e Ingeniería Nuclear del MIT y director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión (PSFC), en una imagen de su centro, sin datar.

Esta era la historia de un tiroteo en Estados Unidos, uno más en apariencia de los cientos que tienen lugar cada año el país, y del asesinato aislado de un ciudadano portugués, delincuencia común, también en apariencia. Pero ahora es la historia de un plot twist inesperado que ha entrelazado los dos casos y promete traer cola.

Esta madrugada, la fiscalía de Boston ha asegurado que el portugués Claudio Neves-Valente asesinó al profesor Nuno F.G Loureiro, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dos días después de cometer el tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence (Rhode Island), aunque se desconocen los motivos de los crímenes. Mismo autor de los dos ataques.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Leah Foley ha indicado que las autoridades tenían causa probable para acusar a Neves-Valente por las muertes de los dos estudiantes de la Universidad de Brown y del profesor portugués, aunque el sospechoso fue hallado sin vida este jueves en una bodega. Según Foley, las pruebas que vinculan al sospechoso con ambos crímenes incluyen registros de tarjetas de crédito y alquileres de automóviles.

La fiscal añadió que Neves-Valente asistió al mismo programa académico en Portugal que Loureiro, y que se cree que conocía personalmente al profesor, aunque no ofreció más detalles sobre la conexión.

"Muy sofisticado"

La investigación indica que el sospechoso era "muy sofisticado" para evitar a las autoridades, ya que utilizó un sistema de cambio de teléfonos, placas y tarjetas de crédito sin su nombre para intentar borrar su rastro.

Las autoridades descartaron la existencia de otro sospechoso en el tiroteo o en el homicidio del profesor, pero confirmaron que las motivaciones de Neves-Valente aún no están establecidas.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que Neves-Valente ingresó inicialmente a Estados Unidos con una visa de estudiante y obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2017.

La supuesta conexión atómica

Las cosas se complican porque, según ha desvelado el diario israelí The Jerusalem Post, las autoridades de Tel Aviv están examinando si la muerte del científico se trató de una operación iraní. Están analizando los datos recogidos por los servicios secretos en los últimos días para buscar una posible conexión en Teherán con el asesinato de Loureiro, dice.

No obstante, la información matiza que esta investigación israelí no se basa, por el momento, en ningún dato oficial de la investigación de las autoridades estadounidenses.

El Post afirma también que la investigación de Tel Aviv se lleva a cabo con el telón de fondo de la delicada área de investigación de Nuno Loureiro, considerado uno de los más grandes científicos en el campo de la física y la energía nuclear, y también porque el científico ya se había pronunciado abiertamente en apoyo de Israel. Paralelamente a la investigación oficial, en los últimos días han circulado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación especulaciones de que el asesinato estuvo motivado por las afiliaciones políticas o ideológicas del científico, o incluso por razones de seguridad.

El perfil

Nuno Loureiro se incorporó al MIT en 2016 y fue nombrado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencias del Plasma y la Fusión del MIT, uno de los mayores laboratorios de la institución, que contaba con más de 250 personas trabajando en siete edificios cuando asumió el cargo. Está casado y creció en Viseu, en el centro de Portugal. Estudió en Lisboa antes de doctorarse en Londres. Fue investigador en un instituto de fusión nuclear de la capital portuguesa antes de llegar al MIT, informa Euronews.

Ha sido galardonado con tres importantes premios en el campo de la investigación: el Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (recibido este año), el Thomas H. Stix Award de la American Physical Society y el NSF Career Award.

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, declaró en un comunicado que el asesinato era una "pérdida estremecedora". El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, también emitió un comunicado de condolencias, describiendo la muerte de Loureiro como "una pérdida irreparable para la ciencia y para todos aquellos con los que trabajó y socializó".