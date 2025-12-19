Una española que vive en EEUU cuenta el problema de tener allí un nombre compuesto: "Con el seguro médico es otro cantar"

La profesora de español y creadora de contenido que se hace llamar en redes sociales @mariquilla.terremoto, vive actualmente en Estados Unidos donde imparte clases de español y en un reciente vídeo ha contado lo que piensan muchos estadounidenses de los españoles, matizando que es por motivos de diferencias culturales.

Ha dado hasta cinco cosas que les han llamado la atención, por experiencia propia y ya ha dejado claro al principio del vídeo que nada tiene que ver con "la siesta". Una de las tradiciones que más les ha descolocado a los estadounidenses que ha conocido es la sobremesa.

"Ellos ni siquiera tienen un término equivalente en su vocabulario, utilizan expresiones como el tiempo que tú pasas hablando en la mesa después de comer, o cosas así, pero no tienen una palabra como nosotros", ha contado la joven española.

Lo que hacen ellos al terminar de comer es levantarse e irse, ya sea a dar una vuelta o simplemente pasan al salón de estar y siguen ahí la conversación "Lo de quedarse en la mesa hablando con los amigos después de comer no lo tienen", ha rematado.

El tiempo y las horas

Los estadounidenses también tienen un choque cultural a la hora de describir las horas. "Cuando les pones en la pizarra a tus alumnos que a las 15:00 tenemos una visita, ellos te preguntan: ¿eso qué es?", ha revelado.

"Les tienes que explicar la hora porque allí utilizan muchísimo el formado 8 AM u 8 PM, que para mí es bastante más confuso, pero a ellos les encanta y les resulta muy raro ver cualquier otro", ha concluido.

Los nombres compuestos, un problema

Según ha contado la profesora, el tema de los nombres es un dolor de cabeza para las españolas en EEUU: "Para nosotros es muy normal que nuestro nombre empiece por María: María Rocío, María Dolores, pero eso es solo un prefijo, no es nuestro nombre de verdad".

"Ellos usan el primer nombre y el nombre del medio, el que de verdad usan es el primero, así que ellos hacen el paralelismo y a todas nos llaman María, luego cuando se lo explican te llaman por tu nombre, pero con el seguro médico es otro cantar, tenemos tela de problemas", ha afirmado.

Lo que más les llama la atención

Ha concluido revelando lo que más llama la atención de los españoles a los estadounidenses: "El tema de cómo organizamos nuestro día: a qué hora almorzamos, a qué hora cenamos, a qué hora nos acostamos, es algo que les alucina totalmente".

"Pero cuando viajan a España nos dicen que les gusta mucho, pero como siempre digo, esto son diferencias culturales y simplemente uno se acostumbra, aunque yo sigo sin acostumbrarme a comer a las once y media", ha concluido.