Sánchez desvela que se reunió con Díaz a inicios de semana y no ve desleal su petición de cambios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de una cumbre del Consejo de la UE en Bruselas, el 19 de diciembre de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que ha desvelado que ha mantenido una reunión, le haya pedido una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso sexual y de corrupción en el PSOE.

Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta madrugada en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, y al ser preguntado si esa petición de remodelación del Ejecutivo que él ha rechazado lo considera una deslealtad, ha respondido que no lo ve de esa forma. "No", ha sido su respuesta rotunda.

Al plantearle si tiene previsto reunirse con Díaz para comentar este asunto, es cuando ha informado de que ya se ha reunido con ella.

Fuentes del Gobierno han informado a la agencia EFE de que esa reunión de Sánchez con su vicepresidenta segunda fue a principios de esta semana, aunque no aclaran si de forma previa o posterior a la reunión del martes del Consejo de Ministros.

En declaraciones a su llegada a Bruselas, Sánchez ya había restado importancia a la petición de Díaz y de Sumar subrayando que, pese a las discrepancias lógicas entre dos formaciones políticas distintas, hay muchas cosas que les unen.

No obstante, rechazó la interpretación de Sumar de que la falta de actuación del Gobierno alimente a Vox subrayando que el auge de la ultraderecha se debe al "blanqueamiento" que de ella hacen el PP y la derecha mediática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025. Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Cita entre socios

Justo hoy, PSOE y Sumar se reúnen para abordar los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual, en un encuentro exigido por los de Yolanda Díaz, que esperan una respuesta contundente de su socio de Gobierno para relanzar la relación. La izquierda reclama a los socialistas que salgan de su "inmovilismo" frente a esos escándalos.

En el encuentro, del que no han trascendido detalles como el lugar y la hora, participarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y miembros de su equipo, mientras que se desconoce quiénes serán los representantes de Sumar. Para Sumar la reunión debe ser un punto de inflexión tras la que el PSOE actúe y de muestras de que el Ejecutivo seguirá ampliando las políticas sociales acordadas por ambos partidos en su acuerdo de coalición.

El PSOE, por su lado, insiste en que actuó desde el primer momento tanto contra los presuntos corruptos como ante las denuncias por acoso y afronta la reunión con voluntad de entendimiento para seguir gobernando y agotar la legislatura.

El jefe del Ejecutivo y secretario general socialista, Sánchez, ha subrayado en estos días que, que pese a las discrepancias lógicas por ser formaciones políticas distintas y con una cultura diferente, hay muchas cosas que unen a los dos partidos. La principal, ha enfatizado, es la hoja de ruta de avances que se está llevando a cabo y que, ha insistido, se prolongará hasta 2027.

La de este viernes es la segunda reunión que mantienen ambos partidos para evaluar y diagnosticar el estado del acuerdo entre ambas formaciones. La primera tuvo lugar en julio, en el Congreso, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo, y a ella acudieron varios ministros de ambas partes del Gobierno.