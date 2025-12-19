Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El príncipe Guillermo y Kate Middleton llevan al extremo el criticado ejemplo de Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía
El príncipe Guillermo y Kate Middleton llevan al extremo el criticado ejemplo de Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía

Los príncipes de Gales y sus vástagos George, Charlotte y Louis han elegido para su felicitación un posado que recuerda al de la familia real.

Guillermo Álvarez Corrales
El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la bienvenida al presidente de Alemania por su visita de Estado a Reino Unido
El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la bienvenida al presidente de Alemania por su visita de Estado a Reino Unido.Samir Hussein

Mientras algunas casas reales son muy navideñas, otras lo son un poco menos. Por ejemplo la española no participa en conciertos o actos navideños. Las excepciones son el discurso de Nochebuena del rey y la postal con la que Felipe y Letizia con sus hijas por un lado, y los eméritos por otro, felicitan las fiestas. Y hasta ahí.

Además, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía apuestan por compartir una foto de los cuatro, o a veces solo de las dos hermanas, que no suele estar relacionada con la Navidad. Se escoge una imagen familiar inédita habitualmente tomada durante el otoño o incluso antes.

La felicitación navideña de los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
  La felicitación navideña de los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.GTRES

En 2024 apostaron por un posado de los cuatro tomado con motivo del décimo aniversario de reinado de Felipe VI, que tuvo lugar en junio. Un año después, la instantánea fue tomada durante su paso por Valdesoto, pueblo ejemplar de Asturias 2025 que visitaron en octubre. El paisaje asturiano era otoñal y quedaba lejos la Navidad. Nada de abetos, nada de luces, nada de belenes, nada de ropa de gala. Solo un posado familiar otoñal asturiano aprovechando una visita oficial.

Hubo quien apuntó que una vez más la familia real volvía a ser poco navideña. Es verdad que es cuestión de gustos, pero también es cierto que la princesa de Asturias y su hermana no viven en La Zarzuela.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en su felicitación navideña con un posado del décimo aniversario de reinado de Felipe VI
  Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en su felicitación navideña con un posado del décimo aniversario de reinado de Felipe VI.Casa Real

La heredera se encuentra en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, realizando su formación militar. Por su parte, la infanta Sofía está en primero de carrera en Lisboa. Las vacaciones empiezan justo para Nochebuena, mientras que las tarjetas postales se envían y se publican a mitad de diciembre. Tiempo para posados entre renos, ramos leoneses, árboles de navidades o luces no han tenido.

Una sesión de fotos que dio para mucho

Este ejemplo, criticado por muchos, ha sido seguido por cinco de los miembros más icónicos de la familia real por excelencia. Así, los príncipes de Gales y sus hijos han felicitado las fiestas con un bonito posado que está completamente alejado de la estética habitual de estas fechas. "Os deseamos una feliz Navidad", comentaron los Gales junto a esta imagen que hicieron llegar a través de las redes sociales.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis en su felicitación navideña con un posado primaveral en Norfolk.
  El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis en su felicitación navideña con un posado primaveral en Norfolk.Josh Shinner

El posado fue tomado por Josh Shinner en Norfolk en abril de 2025, una estampa primaveral completamente alejada de la Navidad. En vez de nieve, el campo está verde, y en vez de decoración navideña, los florecidos narcisos que adornaban las praderas de este rincón inglés en el que se encuentra Anmer Hall, la casa de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Sea o no navideña, la imagen es adorable. Los cinco posan sonrientes, con ropa de campo y muy unidos. Destaca el príncipe Louis, con la típica sonrisa sin dientes del niño al que ha visitado mucho últimamente el Ratoncito Pérez.

El príncipe Guillermo y sus hijos George, Charlotte y Louis en un posado por el Día del Padre 2025
  El príncipe Guillermo y sus hijos George, Charlotte y Louis en un posado por el Día del Padre 2025.Josh Shinner

Hay que añadir que la foto pertenece a una sesión que parece haberles dado para mucho, por lo que han llevado al extremo el ejemplo de sus primos españoles. De ese posado sacando el del séptimo cumpleaños del príncipe Louis, el del día del padre con el príncipe de Gales retratado con sus tres vástagos, y hasta para el 12º aniversario del príncipe George. Pensarían que ya que estaban, Josh Shinner iba a tomar fotos para casi todo el año.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis en el concierto 'Together at Christmas' 2025
  El príncipe Guillermo y Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis en el concierto 'Together at Christmas' 2025.Getty Images

Aunque el posado navideño no ha sido navideño, los Gales sí han tenido sus actos propios de estas fiestas. Para empezar, Together at Christmas, el servicio de villancicos organizado por Kate Middleton en la Abadía de Westminster al que invita, entre otros, a miembros de su familia y de la dinastía Windsor. 

Y después el tradicional almuerzo en Buckingham Palace que Carlos III ofrece a su familia días antes de poner rumbo a Sandringham, donde celebran la Navidad. El 25 de diciembre toca misa y paseo de toda la familia. Bueno, de toda la que está invitada porque al menos dos parientes tienen vetada su entrada de por vida. Ellos son Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, a los que casi nadie quiere ver por allí.

Guillermo Álvarez Corrales
