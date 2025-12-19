Uno de los mejores profesores de España muestra la carta que le ha dado una alumna extranjera: es el mejor regalo de Navidad posible

El profesor Toni García Arias, premiado como el Mejor Docente de España en 2018 y ganador del Global Teacher Prize en 2023, ha emocionado en la red social de X al publicar la carta que le ha entregado una alumna del colegio Joaquín Carrión, situado en el municipio murciano de San Javier.

"Hay cartas que se guardan en el corazón. Que una alumna diga que ayudé a crear sonrisas en el colegio confirma mi propósito como director: mejorar la convivencia, construir un centro seguro y hacer que los niños vengan felices a aprender", ha afirmado el docente.

Además, en el tuit en el que ha publicado la imagen de esa redacción, García Arias ha detallado que se trata de "una alumna extranjera que lleva pocos años en España y que ya escribe bastante bien teniendo un alfabeto absolutamente distinto".

En esa carta, la joven estudiante comenzaba diciendo que "ahora te cuento mi colegio" y procedía a relatar cómo es el día a día, así como a destacar la importancia que tiene García Arias como jefe de estudios del centro.

Un texto muy sincero

"Mi colegio es el Joaquín Carrión Valverde, el mejor colegio del mundo. Agradezco mucho a todos los profesores por cuidarme cuatro años, ya que ahora estoy en cuarto de Primaria. Además tengo muchísimos amigos y amigas y hasta nos hicieron camisetas", comenzó escribiendo la joven estudiantes.

En ese punto del texto quiso darle las gracias a García Arias: "Le doy las gracias a los profesores y a Toni, el más importante, el que crea sonrisas en este colegio y el jefe de estudios. Todos las cosas que nos ha enseñado, a leer, escribir, dibujar son demasiadas cosas".

"Los alumnos del colegio Joaquín Carrión Valverde tienen a todos los profesores en su corazón. Los niños tendremos un futuro bello y hermoso y vamos a sentir las cosas que nos han hecho sentir nuestros profesores. Os amo mucho, colegio", remata la joven estudiante en un mensaje que, para docentes como García Arias, es mucho más que una simple redacción.