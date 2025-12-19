La respuesta de Toni Nadal al ser preguntado por si entrenaría a Alcaraz si se lo propusieran

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ha hecho esta confesión sobre sus años con Rafael.

El entrenador de tenis, Toni Nadal.EFE

El entrenador de tenis Toni Nadal, que estuvo junto a Rafa Nadal durante la mayor parte de su carrera profesional, fue entrevistado este jueves en El Larguero a raíz de la noticia que paralizó el mundo de la raqueta: la separación entre el murciano Carlos Alcaraz y su entrenador, Juan Carlos Ferrero. 

Durante la conversación con Manu Carreño, Nadal fue preguntado por si aceptaría ser el sustituto en caso de que se lo propusieran. "No creo que me lo ofrezca, ya tiene un buen entorno y a su padre, que supongo que tomará las riendas", comenzó diciendo Nadal, que ha estado también con el griego Stéfanos Tsitsipás o el alemán Alexander Zverev.

"Imagino que se involucrará un poco más y no sé si Samuel, que es un buen entrenador, va a seguir. No sé si solo, si va a estar con su padre o si va a incorporar a alguien, lo desconozco", añadió Nadal. 

El entrenador, que también se dedica a dar charlas motivacionales y como consultor, terminó diciendo que "le deseo que le vaya lo mejor posible y que Ferrero encuentre a otro jugador porque ha demostrado que el trabajo que hizo fue muy bueno".

"Con Rafael no cobraba"

Nadal también confesó que cuando era entrenador de su sobrino no cobraba: "Es posible, Yo con Rafa tenía otra condición, y es que no cobraba, así que podía decir lo que quería, es diferente. Yo sabía que era familia, pero cuando estuve con Auger-Aliassime y no le decía las mismas cosas que a mi sobrino. Le decía lo que creía, pero de manera muy diferente, iba con cuidado".

"Con Rafael nunca cobré, estuve bien pagado porque tenía negocios a medias con mi hermano y por eso estuve tanto tiempo con Rafa, le salía muy barato", remató entre risas el invitado,  provocando también las carcajadas del resto. Además, Nadal también aseguró que "con total seguridad".

