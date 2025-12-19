Una mujer denuncia a Adolfo Suárez por una supuesta agresión sexual en los 80, cuando ella era menor

Este es un año de aniversarios que han traído de nuevo a primera línea a Adolfo Suárez, el que fuera presidente del Gobierno de España en plena Transición. Los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, los consiguientes 50 de la llegada al trono de Juan Carlos I y hasta una serie de éxito que recuerda el papel del político del CDS durante el intento de golpe de Estado de 1981. Sin embargo, en las últimas horas la figura del exmandatario ha vuelto a la actualidad por un motivo muy diferente: una denuncia por supuestos abusos sexuales contra quien gobernó el país entre 1976 y 1981.

En medio de una ebullición de casos revelados de acoso y abuso sexual en diversos partidos políticos nacionales, una mujer de 60 años ha rescatado un caso supuestamente ocurrido en los años 80 del pasado siglo: ha denunciado ante la Policía Nacional presuntas agresiones sexuales continuadas por parte de Suárez, cuando ella era menor de edad.

Qué denuncia

La víctima presentó la denuncia el 9 de diciembre pasado ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Madrid. Afirma que conoció a Suárez, entonces de 51 años y ya expresidente, el 23 de noviembre de 1982, cuando ella tenía 17 años, y que los abusos se prolongaron hasta 1985. Ocurrieron, supuestamente, en su despacho y domicilio particular.

"Desde ese momento mi vida cambió y yo también. (…) No sabía cómo gestionar esa situación, no me atrevía a decir nada en casa, ellos estaban ilusionadísimos con mi amistad con ese señor, se creían que tenía el futuro resuelto. No podía romper con esa relación de la noche a la mañana. También tenía muchísimo miedo, pensaba que era un hombre con mucho poder y que si me negaba a lo que él quería podría arruinarme más la vida", expresó la denunciante.

En el escrito, se describen episodios como tocamientos sin consentimiento y hasta una felación forzada, que data del 4 de marzo de 1983. EFE destaca que, según consta en la denuncia, ese día Suárez se abalanzó sobre ella en un sofá, la besó y le tocó el pecho sin consentimiento y la obligó a hacerle sexo oral. La mujer cuenta otros episodios de violencia sexual entre 1983 y 1985, uno de ellos en la casa del político.

Señala, además, a dos personas de su entorno como "cómplices encubridores", secretarios del primer líder del Ejecutivo de la democracia en España. Los nombra como el señor Amores y Gádor, respectivamente.

La denunciante explica que da el paso de denunciar ahora, aunque Suárez haya muerto y los delitos hayan prescrito, porque "pese al tiempo transcurrido" toda su vida ha sufrido las consecuencias de los hechos que denuncia y una revictimización constante ante el relato público que ensalza la figura del político, en medios de comunicación y series de televisión. La Policía Nacional, tras recibir la denuncia, la remitió a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid donde está pendiente de reparto a un juzgado concreto, según ha confirmado EFE con fuentes policiales.

Asunción de responsabilidades

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha instado al Gobierno y al Congreso a retirar todos los reconocimientos institucionales que tiene Adolfo Suárez, tras esta denuncia. En rueda de prensa en el Congreso, ayer jueves, reclamó en primer lugar quitar el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y retirar también todos los bustos y cuadros del expresidente.

Belarra agradeció la "valentía" de la víctima al "dar un paso adelante" y denunciar a un hombre que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en el país y ha cuestionado cómo se ha construido el poder en el país durante años. "Cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de Estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar, que había que reconocer, que había que citar, en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios", subrayó.

Tras acusar al PP, PSOE y Vox de haber "protegido la impunidad" de los agresores poderosos, ha dado las gracias al movimiento feminista y a las leyes que protegen a las mujeres y les ayudan a identificar la violencia y a denunciar.

"Ya basta de impunidad de los agresores, ya basta de silencio; es hora de que todo salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de Estado que claramente no eran tales", manifestó.