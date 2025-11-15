Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 series de terror para hacer un maratón un fin de semana
Una pareja de origen chino asiático está viendo un programa de terror en la televisión por la noche, durante el fin de semana, sentados en el sofá de la sala de estar.

Si buscas un fin de semana intenso, estas series de terror son perfectas.

alt="alt="Casa rural antigua y tenebrosa. Imagen generada en 3D.""
La maldición de Hill House (Netflix)Una familia marcada por los traumas que vivieron en una casa encantada se enfrenta a los fantasmas —literalmente y figuradamente— de su pasado. Terror emocional y sustos muy bien construidos.Getty Images
alt="alt="Silueta de una hermosa joven con vestido sobre el fondo de una ventana en una casa antigua""
Marianne (Netflix)Una escritora de novelas de terror descubre que la bruja que creó para sus libros existe en la vida real. Oscura, inquietante y con escenas realmente perturbadoras.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 1 DE DICIEMBRE: Una cosplayer vestida como Twisty el Payaso de "American Horror Story" asiste a la Comic Con de Los Ángeles en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 1 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Chelsea Guglielmino/Getty Images)""
American Horror Story (Disney+)Cada temporada presenta una historia independiente: casas encantadas, manicomios, sectas, brujas… Ideal para ver varios estilos de terror en un solo fin de semana.Getty Images
alt="alt="Una oscura casa encantada contra un cielo nocturno.""
The Haunting of Bly Manor (Netflix)Más melancólica que Hill House, pero con un ambiente gótico lleno de apariciones inquietantes y una historia de amor tan bonita como trágica.via getty images Chris Beddoe
alt="alt="La silueta borrosa de lo desconocido tras la puerta de cristal. Habitación oscura con luz verde. Una pesadilla, un miedo.""
From (HBO Max/Amazon)Un grupo de personas queda atrapado en un pueblo del que nadie puede salir y donde criaturas nocturnas intentan entrar en sus casas. Tensión continua y misterio adictivo.Daniil Melnikov
alt="alt="Foto de una videocámara VPS en la grabadora de vídeo VR 440, producida por los controladores electrónicos alemanes Telefunken.""
Archivo 81 (Netflix)Un archivista restaura unas cintas de vídeo y se obsesiona con una joven que investigaba un culto peligroso. Terror cósmico y conspiraciones inquietantes.United Archives/Sven Simon
alt="alt="Farolas junto a un sendero entre la niebla al anochecer""
Chapelwaite (HBO Max)Basada en el relato Los misterios del gusano de Stephen King. Un hombre y sus hijos se mudan a un pueblo donde una antigua maldición familiar sigue muy viva.Getty Images
Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 