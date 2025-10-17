Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 videojuegos de la primera década de los 2000 que pasaron a la historia
Cultura

9 videojuegos de la primera década de los 2000 que pasaron a la historia 

Fue una revolución para el mundo de los videojuegos con nuevas consolas, avances gráficos, conexión en línea y la entrada de públicos totalmente nuevos.

Helena Zarco García
The Sims (2000)Maxis convirtió la vida cotidiana en un fenómeno cultural. Su mezcla de simulación social y creatividad atrapó a millones y dio origen a una de las sagas más vendidas de la historia.Vía getty images Jakub Porzycki
World of Warcraft (2004)Blizzard redefinió el juego en línea y construyó una comunidad global que aún sigue activa dos décadas después.via gettyimages /ar1
Call of Duty 4: Modern WarfareTransformó la saga Call of Duty y redefinió los FPS multijugador online. Su campaña cinematográfica y su multijugador competitivo marcaron época.via gettyimages Jakub Porzycki
Batman: Arkham Asylum (2009)Un giro total a los juegos de superhéroes: historia sólida, combate fluido y ambientación gótica impecable. Creó un nuevo estándar en el género.Getty Images
Nintendogs (2005)Nintendo transformó el concepto de “juego” con una experiencia entrañable: criar y cuidar cachorros virtuales mediante la pantalla táctil y el micrófono de la Nintendo DS. Fue un fenómeno mundial que atrajo a nuevos públicos al videojuego.via gettyimages Andreas Rentz
Mario Kart DS (2005)Nintendo llevó la locura de las carreras al formato portátil. Fue el primer Mario Kart con juego online y sigue siendo recordado por su equilibrio perfecto entre diversión, habilidad y nostalgia.via gettyimages CTR PHOTOS
Mario Party 8 (2007)El primer Mario Party para Wii aprovechó los controles de movimiento para convertir las reuniones familiares y de amigos en auténticas fiestas. Divertido, caótico y lleno de minijuegos memorables.Via gettyimages ilbusca
Wii SportLlevó los controles por movimiento al siguiente nivel. Con actividades como el tenis o los bolos, fue uno de los videojuegos por excelencia del juego familiar.Via gettyimages Gamma-Rapho via Getty Images
Halo: Combat Evolved (2001)Puso a Xbox en el mapa. Su mezcla de ciencia ficción, acción y narrativa épica redefinió los shooters en consola y creó una de las franquicias más influyentes de la historia.Via gettyimages david aguero
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 