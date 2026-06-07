"Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son": qué significa el viejo lema de Madrid que se ha recordado en la misa del papa en Cibeles

La misa del papa en la Plaza de Cibeles en Madrid ha comenzado con una curiosa referencia a un lema olvidado de la capital española. Ha sido el arzobispo de Madrid, el monseñor José Cobo Cano, quien ha dado la bienvenida al papa León XIV este domingo recordando que la Iglesia madrileña "se convierte en casa abierta y asamblea convocada por Dios bajo este cielo de Cibeles".

Cobo se ha dirigido al Sumo Pontífice recordando "un antiguo dicho madrileño". "Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son". En realidad este "dicho" es un viejo lema, hoy prácticamente olvidado, de la ciudad de Madrid. El consenso historiográfico abunda en que se fijó entre los vecinos de la ciudad ya en la Edad Media, e incluso un mural de hace 43 años recuerda esta frase en la Plaza de Puerta Cerrada.

Pero, ¿qué quiere decir? De nuevo, la frase se retrotrae a la misma fundación de la ciudad a manos de los musulmanes en el siglo IX. La idea de "sobre agua edificada" abunda en lo evidente: Madrid, fundada hace más de un milenio como Mayrit, se levantó en una zona con abundantes recursos hídricos. "Aunque no tenga playa guarda en sus entrañas un inmenso acuífero", ha advertido el cardenal madrileño.

La idea de "mis muros de fuego son" se refiere a la muralla que los musulmanes erigieron también hace siglos. De nuevo, lo que dicen los historiadores de Madrid es que las viejas murallas madrileñas se construyeron con sílex. Cuando arqueros enemigos asediaban la ciudad y lanzaban sus flechas contra sus paredes, esto provocaba chispas. De ahí esa idea de "mis muros de fuego son".

Por supuesto, el arzobispo Cobo ha dado una explicación distinta. Sobre el acuífero, Cobo se ha dirigido a León XIV para defender que a los cristianos "esa imagen" les habla de "cómo es la presencia viva del agua del bautismo": "Fuente de nuestra entidad y fundamento de nuestra comunión en lo profundo. Hoy volvemos a esa fuente y nos transformamos en este nuevo acuífero por la Eucaristía".

Sobre los muros de fuego, "continúa este viejo refrán", el arzobispo ha defendido que no son muros de piedra "porque la tradición recuerda que al derrumbarse una parte de la muralla apareció la virgen de la Almudena". "Desde entonces esta Iglesia ha aprendido que no está llamada a levantar muros sino a abrir sus puertas y a avivar el fuego del espíritu en medio de la ciudad".

"Este es su muro y su puerta. Por eso hoy venimos al corazón de Madrid para proclamar que Dios sigue habitando entre su pueblo y nos envía a construir una sociedad más fraterna, donde nadie quede invisible y donde el pan llegue a todos", ha incidido el arzobispo. "Así lo mostraremos, porque en las manos del sucesor de Pedro el cuerpo de Cristo recorrerá las calles de Madrid".