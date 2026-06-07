Théo (28 años), carpintero, gana 2.300 euros al mes y participó en el montaje de la aguja de Notre-Dame: "Dejar de vivir para ser propietario de cuatro paredes no es mi visión de la vida"

Théo Delais es un carpintero francés de 28 años que gana actualmente 2.300 euros netos al mes cuyo mayor hito profesional hasta la fecha es haber participado en el montaje de la aguja de la catedral de Notre-Dame, en París.

El joven trabajador ha concedido una entrevista al medio de comunicación francés Le Monde en la que ha reflexionado acerca de su trayectoria profesional, sus condiciones laborales y sus objetivos en la vida.

Como ocurre en España, adquirir una vivienda en propiedad en Francia se ha convertido en algo realmente difícil que supone endeudarse durante gran parte de la vida. Sin embargo, Théo y su pareja, que percibe 1.900 euros netos mensuales, han decidido no comprometer gran parte de sus ingresos para comprarse una casa.

"Con nuestros ingresos, tendríamos que pedir un préstamo a 25 años y pagar el equivalente al salario mínimo cada mes. Dejar de vivir para ser propietario de cuatro paredes no es mi visión de la vida", ha subrayado Théo.

Al respecto, el carpintero ha asegurado que "he encontrado el equilibrio entre mi familia, mi trabajo y mis ambiciones profesionales. Actualmente gano 2.300 euros netos. Hay oportunidades de ascenso, como pasar de jefe de equipo a jefe de obra, con las responsabilidades que ello conlleva".

Théo Delais tuvo un hijo en el año 2023 y en su lista de prioridades volver a ser padre está muy por delante de convertirse en propietario de una vivienda.

La construcción de la aguja de la catedral de Notre-Dame

También en el año 2023 llegó el mejor momento de la trayectoria profesional del carpintero, al enfrentarse al gran reto de formar parte de la construcción de la aguja de la catedral de Notre-Dame.

"En 2023, participé en la construcción de la aguja de la catedral de Notre-Dame en París. Para cualquier carpintero que ame su oficio, es el máximo logro. Es muy gratificante. Es el proyecto de mi vida; no volveremos a ver nada tan exigente técnicamente como esto en mucho tiempo", ha destacado Théo.