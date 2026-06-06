Una experta en protocolo analiza los gestos de Sánchez, Ayuso y Almeida durante el recibimiento del papa León XIV

Los Reyes y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañados por la, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reciben al Papa León XIV.

Este sábado ha aterrizado en España el papa León XIV, quien tiene previsto realizar una gira por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, en un viaje que se extenderá hasta el próximo 12 de junio de 2026.

Durante su llegada, el Pontífice ha podido saludar, además de a los reyes, a algunos de los principales representantes políticos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La experta en protocolo Patrycia Centeno ha analizado, además de la vestimenta de los reyes y del propio religioso, los saludos que han mantenido los políticos mencionados con el máximo representante de la Iglesia.

Los miembros del Gobierno que han acudido a la recepción— entre ellos el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con el Parlamento, Félix Bolaños—, incluido el propio presidente español, Pedro Sánchez, han optado por estrechar la mano de León XIV, lo que para la experta es un gesto de igualdad.

Mientras tanto, los miembros del Partido Popular y dirigentes madrileños, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez- Almeida, han preferido hacer una reverencia, lo que muestra, tal y como señala Centeno, cierta sumisión.

Otros detalles que destaca la experta en protocolo: del guiño de Felipe VI al Vaticano hasta el vestido de Letizia

Además de las diferencias en el saludo al papa León XIV, la experta en protocolo también ha detectado otros detalles. Uno de ellos ha sido el pequeño guiño que ha tenido Felipe VI, quien ha llevado una corbata amarilla como homenaje a la bandera del Vaticano, algo que ya habían hecho sus padres con Benedicto XVI.

Junto a la corbata del rey, Centeno ha querido comentar el vestido de Letizia, el cual ya usó en Egipto con anterioridad. "No lleva mantilla porque no es obligatorio. Hasta el Vaticano ha entendido que el hecho de que SÓLO las representantes mujeres deban cubrir su cabeza no es propio SXXI", ha señalado.

Finalmente, la experta también ha querido explicar el significado de la muceta roja que se ha colocado el papa durante el vuelo. "No es sólo el jefe de la Iglesia, también es jefe de Estado y ante las autoridades ha preferido remarcarlo", ha destacado la misma en el hilo compartido en 'X' (antes conocido como Twitter).